Konya'da Emniyetin Yıl Boyunca Başarılı Operasyonları
Konya'da Emniyetin Yıl Boyunca Başarılı Operasyonları

Konya'da Emniyetin Yıl Boyunca Başarılı Operasyonları
08.01.2026 13:54
2025'te Konya'da, 2.367 aranan kişi yakalandı, 451 silah ve çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Konya Emniyet Müdürlüğünce 2025 yılı boyunca Karatay, Meram ve Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüklerince yürütülen çalışmalarda milyonlarca şahıs ve araç sorgulanırken, aranan binlerce kişi yakalandı, çok sayıda silah ve kaçak ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca kent genelinde yürütülen huzur ve güven uygulamalarına ilişkin verileri paylaştı. Karatay, Meram ve Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda toplam 2 milyon 160 bin 952 şahıs sorgulanırken, 3 bin 520 yoklama kaçağı tespit edildi. Aranması bulunan 2 bin 367 kişi yakalandı. Aynı dönemde 512 bin 484 araç sorgulandı, çalıntı, hacizli veya aranması bulunan 476 araç yakalandı. Çocukların ve vatandaşların güvenliği için okul ve park çevrelerinde 178 bin 334 denetim gerçekleştirildi. Denetim ve operasyonlarda ayrıca 451 ruhsatsız tabanca, 520 kurusıkı tabanca, 838 tüfek ile çok sayıda fişek ve kesici-delici alet ele geçirildi. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında ise 70 bin 13 paket kaçak sigara, 306 kilo 900 gram kaçak tütün, çok sayıda makaron ve elektronik sigara yakalandı. Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında da çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilerek zehir tacirlerine darbe vuruldu. Konya Emniyeti, halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin 2026 yılında da kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. - KONYA

Kaynak: İHA

