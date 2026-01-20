Konya'da Kumar Operasyonu: 78 Kişiye Cezai İşlem - Son Dakika
Son Dakika Logo
3-sayfa

Konya'da Kumar Operasyonu: 78 Kişiye Cezai İşlem

Konya\'da Kumar Operasyonu: 78 Kişiye Cezai İşlem
20.01.2026 10:29
Konya'da düzenlenen operasyonlarda 78 kişiye toplamda 905 bin lira ceza kesildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Konya'da polis ekipleri merkez Meram ve Selçuklu ilçelerinde kumar oynanmasına yer ve imkan sağlandığı belirlenen adreslere yönelik operasyonlar düzenledi. Kahvehane haline getirilen isimsiz iş yerlerinde çok sayıda kişinin kumar oynadığı tespit edilirken, 78 kişiye 905 bin lira ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından, Meram ilçesindeki bir adreste 16 kişinin kumar oynadığı belirlenirken, kumarda kullanılan 31 bin TL ile oyun materyallerine el konuldu. Kumar oynayan 16 şahsa toplam 185 bin 664 TL idari para cezası uygulandı. Kumara yer ve imkan sağladığı tespit edilen M.Ç. isimli şüpheli ise gözaltına alındı.

Selçuklu ilçesinde yapılan çalışmalarda da bir iş yerinde 47 kişinin kumar oynadığı tespit edildi, kumarda kullanılan 204 bin 320 TL ile 200 dolar ele geçirildi. Kumar oynayan 47 şahsa toplam 545 bin 388 TL idari para cezası kesilirken, kumara yer sağladığı belirlenen A.S. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından Selçuklu ilçesinde farklı bir adrese gerçekleştirilen bir diğer operasyonda ise 15 kişinin kumar oynadığı belirlendi, kumarda kullanılan 61 bin 620 TL ile 100 dolara el konuldu. Kumar oynayan 15 şahsa 174 bin 60 TL idari para cezası uygulanırken, kumara yer ve imkan sağladığı tespit edilen H.N. isimli şüpheli gözaltına alındı. - KONYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Konya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Konya'da Kumar Operasyonu: 78 Kişiye Cezai İşlem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11:49
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Konya'da Kumar Operasyonu: 78 Kişiye Cezai İşlem - Son Dakika
