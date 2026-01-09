Konya'da Tır Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Konya'da Tır Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Konya\'da Tır Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
09.01.2026 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaçları ezerek durdu. Sürücü ağır yaralı.

Konya'da seyir halindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaçları ezerek karşı şeride geçerek durabildi. Cadde 1 saat trafik akışına kapandığı kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden otogar istikametine seyir halinde olan T.A. idaresindeki 42 AFN 332 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak ağaçları ezerek karşı şeride geçti. Akıcı trafiğe rağmen başka bir araca çarpmadan tırı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Tırın karşı şeride geçtiği cadde polis ekiplerince 1 saat boyunca trafik akışına kapatıldı. Tır vinç yardımıyla kaldırılarak otoparka çekilirken, trafik akışı bir süre sonra kontrollü olarak sağlanmaya başladı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA

3-sayfa, Konya, PES, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Konya'da Tır Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırtına dehşeti yaşattı Ölümden saniyelerle kurtuldular Fırtına dehşeti yaşattı! Ölümden saniyelerle kurtuldular
Lodos faciaya yol açtı: Bursa’da çöken duvar can aldı Lodos faciaya yol açtı: Bursa'da çöken duvar can aldı
Kahramanmaraş’ta çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı Kahramanmaraş'ta çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı
Bilanço belli oldu İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Sinan Ateş cinayeti davasında sanıkların talebi reddedildi Sinan Ateş cinayeti davasında sanıkların talebi reddedildi
Görüntüler korkunç Çatısı uçan ev savaş alanına döndü Görüntüler korkunç! Çatısı uçan ev savaş alanına döndü

16:55
Mutlu son Galatasaray’ın yeni yıldızı İstanbul’a geldi
Mutlu son! Galatasaray'ın yeni yıldızı İstanbul'a geldi
16:41
Helal olsun sana Kenan Juventus’ta üst üste ikinci kez aynı şeyi yaşadı
Helal olsun sana Kenan! Juventus'ta üst üste ikinci kez aynı şeyi yaşadı
16:20
Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
16:13
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
16:10
Savcı Sayan’dan bomba transfer iddiası
Savcı Sayan'dan bomba transfer iddiası
15:55
YPG’ye 16.00’da büyük operasyon geliyor Son çağrı yapıldı
YPG'ye 16.00'da büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 17:00:06. #7.11#
SON DAKİKA: Konya'da Tır Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.