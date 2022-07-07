Konya'daki silahlı saldırıda doktorun öldürülmesine Gaziantep ve Şanlıurfa'dan tepki - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'daki silahlı saldırıda doktorun öldürülmesine Gaziantep ve Şanlıurfa'dan tepki

07.07.2022 15:30
Konya'daki silahlı saldırıda doktorun öldürülmesine Gaziantep ve Şanlıurfa'dan tepki

Gaziantep ve Şanlıurfa'daki sağlık çalışanları, Konya Şehir Hastanesi'nde kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya'nın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

Gaziantep ve Şanlıurfa'daki sağlık çalışanları, Konya Şehir Hastanesi'nde kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya'nın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

Gaziantep- Kilis Tabip Odası, Türk Sağlık-Sen Şubesi, Diş Hekimleri Derneği üyeleri ve sağlık çalışanları, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya geldi.

Saldırıyı kınayan pankart açıp slogan atan grup adına açıklamalarda bulunan Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Yardımcısı Kemal Kazak, birçok sağlık çalışanın görevi başında yaşamı yitirdiğini ve şiddete uğradığını söyledi.

Dr. Ekrem Karakaya'nın hayatını kaybetmesinin sağlık camiasını derinden etkilediğini belirten Kazak, şunları kaydetti:

"Böylesine korkunç olayların yaşanması, yaptırımların ağır olması ve tedbirlerin en süt seviyede alınması gerektiğini bir kez daha ortaya koymuştur. Sağlıkta şiddete cezayı artıran ve bu suçu kategorik bir suç olarak tanımlayan düzenleme hayata geçmiştir. Ancak sağlıkta şiddetin kanlı bir vahşet olarak kendini gösterdiği bu olay, tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının bir an önce sıfır toleranslı alan ilan edilmesi gerekliliğini, hiçbir silah veya suç aletinin bu kurumların bahçelerine bile alınmaması gerektiğini gözler önüne sermiştir."

Şanlıurfa'da siyah balonlar gökyüzüne bırakıldı

Şanlıurfa Tabip Odası öncülüğünde İl Sağlık Müdürlüğü binası önünde toplanan sağlık çalışanları da merhum doktor Ekrem Karakaya'nın fotoğrafını taşıdı. Sağlık çalışanları, pankartlar ve sloganlarla tepkilerini dile getirdi.

Şanlıurfa Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Fırat Erkmen, yaptığı konuşmada, Karakaya'yı kaybetmenin derin üzüntüsü ve öfkesi içinde olduklarını söyledi.

Sağlıkta şiddetin durdurulması için birçok kez uyarılarda bulunduklarını hatırlatan Erkmen, "Tüm uyarılarımız görmezden gelindi, bilinçli bir yaklaşımla şiddetin kaynağı toplumsal bağlamından koparılarak sorun bireylere indirgendi. Sorumlular bu durumu arada bir kınamak dışında bir adım atmadı." diye konuştu.

Açıklamanın ardından siyah balonları gökyüzüne bırakan sağlık çalışanları, 5 dakika oturma eylemi yaptı.

YORUMLAR
500
Gaziantep Valisi Gül, öldürülen doktor Ekrem Karakaya hakkındaki paylaşımıyla infial yarattı! 'Bu olay sağlık terörüdür' diyerek eleştirildi Gaziantep Valisi Gül, öldürülen doktor Ekrem Karakaya hakkındaki paylaşımıyla infial yarattı! 'Bu olay sağlık terörüdür' diyerek eleştirildi Son dakika haber: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da öldürülen doktorla ilgili konuştu Açıklaması Son dakika haber: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da öldürülen doktorla ilgili konuştu Açıklaması Son dakika... Bursa ve çevre illerde sağlık çalışanlarından, Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki Son dakika... Bursa ve çevre illerde sağlık çalışanlarından, Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki
Kaynak: AA

Ekrem Karakaya, Şanlıurfa, Gaziantep, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'daki silahlı saldırıda doktorun öldürülmesine Gaziantep ve Şanlıurfa'dan tepki - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:45 Demir Yumruk Operasyonu kapsamında, Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hulusi Belgü tutuklandı!
15:38 Galatasaray'ın transfer hamleleri sonrası Fenerbahçe taraftarı kazan kaldırdı: Sözünü tut Ali Koç!
15:34 Başarılı oyuncu Nejat İşler, istediği Cumhurbaşkanı adaylarını sıraladı! Listenin son ismi Selahattin Demirtaş
15:26 Saddam'dan kaçan Kürt asıllı Nadhim Zahawi, İngiltere'de Hazine Bakanı olarak atandı
15:17 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya Doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesinde tepki
15:07 Turabi, "Şampiyon yapmak isteyeceği son kişi bendim" dedi, Demet Akalın deliye döndü: İnanılmaz
15:07 Fenerbahçe'nin resmi Instagram hesabına erişim kapatıldı! Taraftarlar ne olduğunu merakla bekliyor
14:40 Fenerbahçe'nin "5 yıldızlı" paylaşımı sonrası Galatasaray harekete geçti: TFF talimatları uyarınca gerekli yaptırımlar uygulanmalıdır
14:40 Sağlıkçıların eylemini engellemek isteyen polis biber gazından etkilenince, alandaki doktorlar müdahale etti
14:37 İngiltere'de siyasi deprem! 50'ye yakın hükümet görevlisinden sonra istifa zincirine Başbakan Boris Johnson da eklendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 16:00:24. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'daki silahlı saldırıda doktorun öldürülmesine Gaziantep ve Şanlıurfa'dan tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement