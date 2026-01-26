Konya Tramvay Hattı Temel Atıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Adliye-Şehir Hastanesi-Stadyum Tramvay Hattı 2. etabının temel atma töreni gerçekleştirildi.

Konya Valisi İbrahim Akın, TÜMOSON Kavşağı'nda düzenlenen törende, yeni hattın stratejik bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Artan nüfus ve gelişen sanayi yapısıyla ulaşım altyapısında sürdürülebilir akıllı çözümlere ihtiyaç duyulduğunu belirten Akın, "Trafik yoğunluğunu azaltan zaman ve yakıt tasarruf sağlayan yatırımlar yaşam kalitesini de doğrudan yükselten unsurlardır. Bundan dolayı TÜMOSAN Köprülü Kavşağı düzenleme projemiz şehrimizin trafik, sanayi ve şehir merkezini birbirine bağlayan stratejik bir ulaşım hamlesi olmuştur. Bu proje çok seviyeli kavşak sistemi, kesintisiz trafik akışı, raylı sistem entegrasyonu ve yüksek taşıma kapasitesiyle Konya'mızın ulaşım ağını, daha modern daha verimli ve güvenli bir yapıya kavuşturacaktır." diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise tramvay hattının 21,1 kilometre uzunluğunda olduğunu söyledi.

Konya'da mevcut raylı sistem ağının hızla genişlediğini dile getiren Altay, "Meram Gar'dan Pınarbaşı'na uzanacak 23 kilometrelik hat, Özcan Caddesi Tramvay Hattı ve üniversiteleri birbirine bağlayacak 29 kilometrelik metro projesi ile Konya, toplamda 116 kilometrelik yeni raylı sistem ağına kavuşacak." dedi.

Konuşmaların ardından dua edilerek temel atma çalışması gerçekleştirildi.