Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan, Görevdeki Bir Buçuk Yılını Değerlendirdi

(ANTALYA) - Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Konyaaltı Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (KONYSİAD) kasım ayı toplantısında görevdeki bir buçuk yılını değerlendirdi. Kotan, "Konyaaltına beşinci kreşimizi açtık. Trebenna Okuma Evi'mizi açtık. Yıllardır dava süreci süren ve Sporland adıyla bilinen spor tesisini halka kazandırdık. Emekli Kart'ı çıkardık. Sahada karşılaştığımız sorunlarla ilgili çözüm üretmeye devam ediyoruz. Konyaaltı'mıza bir de yemekhane kazandıracağız" dedi.

Kotan, KONYSİAD'ın "2025 Yılı Değerlendirmeleri ve Yeni Hedefler" konulu toplantısında, göreve geldikleri günden bu yana gerçekleştirdikleri çalışma ve planladıkları projeleri iş insanlarıyla paylaştı.

Moderatörlüğünü Ali Buldu'nun yaptığı toplantıya Kotan'ın yanı sıra Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse, CHP Parti Meclisi Üyesi Niyazi Şen, BAKSİFED Başkanı Mustafa Cengiz, Konyaaltı Belediyesi başkan yardımcıları, birim müdürleri ve ilçede görev yapan muhtarlar ile KONYSİAD üyeleri katıldı.

Türkiye'deki ekonomik tablonun öngörülebilir belediyeciliğin bazı zamanlarda önüne geçtiğini vurgulayan Kotan, KONYSİAD üyelerinin daima yanında olduğunu ve sıklıkla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu kaydetti.

Toplantıda söz alan KONYSİAD Başkanı İlhami Kaplan ise katılımcı belediyecilik anlayışından dolayı ve Konyaaltı'nı birlikte yönetme sözünü tuttuğu için Kotan'a teşekkür etti.

"Konyaaltı Belediyesi'nin konuyla alakası yok"

ASAT'ın Konyaaltı'nda yaptığı çalışmalara ilişkin konuşan Kotan, "ASAT, denetimlerden dolayı birtakım çalışmalar gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde suların yüzde 30-40'a yakınının kaçak olduğu tespit edildi. Sonrasında hemen çalışmalar başladı. Çalışmalarda istenmeyerek de olsa yaşanan bazı olumsuzlukların faturası Konyaaltı Belediyemize kesildi. Ama bilmenizi isterim ki Konyaaltı Belediyesi'nin konuyla alakası yok" ifadelerini kullandı.

"3 ve 6 aylık periyotların planlarını hazırlayabiliyoruz"

Konyaaltı Belediyesi'ndeki ekonomik tabloya değinen Kotan, "Geçtiğimiz yıl yine birlikteydik. Size gelecek süre içerisinde yapacaklarımızı anlatmıştık. Önümüzde ekonomik olarak olumsuz bir tablo görünüyordu. Bunu olumluya çevirmenin yollarını aradık. Plan, proje ve mali tablolarımızı da sizlerle paylaşmıştık. Bir sene içerisinde sürdürülebilir belediyeciliği gerçekleştirdik. Sizinle toplantımızdan sonra bütçemizde yüzde 40'lık bir kesinti başladı. Bu kesintiyi öngörememiştik. Bu kesinti haberinin ardından tekrar bir çalışma yapmak zorunda kaldık. Temel hizmetleri sürdürmek için kaynak yaratmak önemliydi. Kaynak yaratarak zorlu süreci aştık diyebilirim. Artık önümüzdeki 3 ve 6 aylık periyotların planlarını hazırlayabiliyoruz" diye konuştu.

"Kaldırım işgalinin ciddi bir şekilde önüne geçtik"

Göreve gelmeden önce ve geldikten sonra sıklıkla Konyaaltı'nı birlikte yöneteceklerini söyleyen ve bunu başardıklarını dile getiren Kotan, "Daima sizlerle bir arada oldum. KONYSİAD ailesiyle hep bir arada oldum. Birlikteliğimizde hep Konyaaltı'mızı konuştuk. Bir taraftan da Muhtarlar Meclisi'ni başlattık. Muhtarlar, belediye başkanına en hızlı ulaşması gereken kişiler. Konyaaltı'mızın muhtarlarına her zaman kapımız ve telefonumuz açık. Muhtarlarımız bu toplantılarda çalışmalarını ve taleplerini aktarıyor. Biz de onlarla çalışmalarımızı paylaşıyoruz. Periyodik aralıklarla bu buluşmamızı gerçekleştiriyoruz. Birlikte yönetmek için bunu yapıyoruz. Aynı şekilde esnaflarımızla da sıklıkla toplantılar yapıyoruz" dedi.

Konyaaltı'nda yaptıkları denetimlerin verdiği sonuçlardan duyduğu memnuniyeti de aktaran Kotan, "Konyaaltı'ndaki kaldırım işgalinin ciddi bir şekilde önüne geçtik. Gece denetlemelerini tek başıma yapıyorum. Halkımız için bu denetlemeleri yapıyorum. Ayrıca denetimlerimizle pazarlarımızı da modern hale getirdik" ifadelerini kullandı.

Bir buçuk yıl boyunca gerçekleştirdikleri ve gelecek süreçte planladıkları projelere de değinen Kotan sözlerine, şöyle devam etti:

"Konyaaltı'mıza bir de yemekhane kazandıracağız"

"Konyaaltına beşinci kreşimizi açtık. Trebenna Okuma Evi'mizi açtık. Yıllardır dava süreci süren ve Sporland adıyla bilinen spor tesisini halka kazandırdık. Önümüzdeki süreçte açılışını yapacağız. Çocuklarımız orada spor eğitimlerini alıyorlar. Emekli Kart'ı çıkardık. Emekli Kart projemiz emeklilerimiz için gerekliydi. Sahada karşılaştığımız sorunlarla ilgili çözüm üretmeye devam ediyoruz. Konyaaltı'mıza bir de yemekhane kazandıracağız. Gelecek yıl o yemekhanemizin de açılışını yapmayı planlıyoruz."

ALDAŞ'tan neden istifa ettiği sorusuna da yanıt veren Kotan, "Diğer belediye başkanları noktasında bir şey diyemem. Söz söylemem doğru olmaz. Ben ALDAŞ'tan dün istifa ettim. Bu istifalar birbirinden habersiz istifalar. En son istifa eden de benim. Çünkü iş yoğunluğumdan dolayı ALDAŞ'a zaman ayıramıyordum" dedi.