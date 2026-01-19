Konyaspor 1-1 Eyüpspor: Son Dakika Beraberlik - Son Dakika
Konyaspor 1-1 Eyüpspor: Son Dakika Beraberlik

Konyaspor 1-1 Eyüpspor: Son Dakika Beraberlik
19.01.2026 19:21
Konyaspor, Eyüpspor ile 1-1 berabere kalırken, golü son dakikada Muleka attı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Legowski'nin ceza sahasına gönderdiği pasta top Metehan'a çarpıp Baran Ali'nin önünde kaldı. Baran Ali'nin vurduğu şutta Bahadır gole izin vermezken, Metehan boşta kalan topu ağlara gönderdi. 0-1

75. dakikada sağ kanatta topla buluşan Angel Torres çalımlarla ceza sahasına yöneldi. Torres'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

82. dakikada sağ kanatta topla buluşan Angel Torres'in topla ceza sahasına girdi. Angel Torres'in şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90+5. dakikada sol kanatta topla buluşan Berkan ortasında topla buluşan Melih'in şutunda top savunmadan sekti. Muleka, seken topu kafasıyla tamamlayarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

Stat: Konya Büyükşehir

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Gökhan Barcın, Orhan Aydın Duran

Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana (Melih Bostan dk. 80), Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme (Arif Boşluk dk. 56), Jevtovic (Berkan Kutlu dk. 56), Svendsen (Enis Bardhi dk. 69), Deniz Türüç, Bjorlo, Muleka, Umut Nayir

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Tunahan Taşçı, Bazoer, Jinho Jo, Melih İbrahimoğlu

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Onguene, Emir Ortakaya, Arda Yavuz (Radu dk. 65), Legowski (Raux Yao dk. 83), Taşkın İlter, Baran Gezek, Pintor (Angel Torres dk.65), Metehan Altunbaş (Calegari dk. 77), Umut Bozok (Sadia dk. 83)

Yedekler: Kerim Yerlikaya, Mendy, Berhan Kutlay Şatlı, Salih Aydoğdu, Ömer Ceyhan

Teknik Direktör: Atila Gerin

Gol: Metehan Altunbaş (dk. 50) (Eyüpspor), Jackson Muleka (90+5) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Onguene, Baran Ali Gezek (Eyüpspor) - KONYA

Kaynak: İHA

