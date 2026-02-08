Konyaspor-Göztepe Maçı İlk Yarıda Golsüz Geçti

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Melih İbrahimoğlu, Berkan Kutlu, Muleka, Bardhi, Olaigbe, Kramer
Göztepe: Lis, Godoi, Heliton, Bokele, Ogün Bayrak, Dennis, Miroshi, Cherni, Krastev, Janderson, Juan
Sarı kart: Dk. 22 Juan (Göztepe)
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
5. dakikada Muleka'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Kramer'in şutunda meşin yuvarlak, kaleci Lis'te kaldı.
18. dakikada Muleka'nın sağ kanattan pasında ceza sahasında topla buluşan Olaigbe'nin şutunda, kaleci Lis meşin yuvarlağı kontrol etti.
25. dakikada Bardhi'nin köşe vuruşundan attığı pasta ceza sahası dışından topa gelişine vuran Melih İbrahimoğlu'nun şutunda, kaleci Lis meşin yuvarlağı önledi.
44. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun ceza sahasına ortasında topa yükselen Uğurcan Yazğılı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.
