Köpeklerden kaçmak isteyen adam, düşerek beyin kanaması geçirdi - Son Dakika
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Köpeklerden kaçmak isteyen adam, düşerek beyin kanaması geçirdi

14.05.2022 11:41
Köpeklerden kaçmak isteyen adam, düşerek beyin kanaması geçirdi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan adam, kaçmak isterken düşüp beyin kanaması geçirdi. Tedavi altına alınan adam, hastanede hayatını kaybetti.

Türkiye gündeminin son zamanlarda en çok konuşulan konularından biri olan sokak hayvanları olaylarında can kayıpları yaşanıyor. Son olarak Adana'nın Ceyhan ilçesinde 6 Mayıs günü yaşanan olayda 44 yaşındaki Oktay Tokmak yaşamını yitirdi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde İnönü Mahallesi Sebze Hali kavşağında kendisine ait fotoğrafçı dükkanının önünde durduğu esnada Oktay Tokmak (44) sürü halinde gezen sokak hayvanlarının saldırısı sonucu yere düşerek beyin kanaması geçirdi. Tokmak, kaldırıldığı Adana Balcalı Hastanesi'nde bir haftadır verdiği yaşam savaşını bugün kaybetti.

Adana Ceyhan'da köpeklerden kaçarken düşüp beyin kanaması geçiren adam öldü

Olayda sokak köpeklerinin saldırdığı 2 kişi de çeşitli yerlerinden ısırılmaları sonucu yaralanmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ÇALIŞMALARINIZI HIZLANDIRIN

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili belediyelere "çalışmalarınızı hızlandırın" talimatını verdiğini bildirmişti.

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Sokak Hayvanları, Türkiye, Ceyhan, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Köpeklerden kaçmak isteyen adam, düşerek beyin kanaması geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köpeklerden kaçmak isteyen adam, düşerek beyin kanaması geçirdi - Son Dakika
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