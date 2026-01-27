Köpekleri öldüren doktorun davası yeniden görülecek - Son Dakika
Köpekleri öldüren doktorun davası yeniden görülecek

27.01.2026 14:19
Ankara'da cinsel saldırıda bulunup köpekleri öldüren doktorun davası, eksiklikler nedeniyle yeniden açılacak.

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesi, sahiplendiği köpeklere cinsel saldırıda bulunup öldüren sanık doktor Muhammet Mustafa Duman hakkındaki davanın "kanuna aykırı eksiklikler" nedeniyle yeniden görülmesine hükmetti. Daire, "yeniden görülecek davanın genel ahlak ve kamu güvenliğinin kesin olarak kıldığı hal" gerekçesiyle kapalı yapılmasına da karar verildi.

Ankara'da bir hastanede doktor olarak görev yapan Muhammet Mustafa Duman, farklı kişilerden sahiplendiği köpekleri, Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'ndeki evinde cinsel saldırıda bulunduktan sonra öldürdüğü gerekçesiyle Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandı.

Mahkeme sanık hakkında, "birden fazla ev hayvanını kasten öldürmek" suçundan 5 yıl 2 ay, hayvanlara cinsel saldırıda bulunmak suçundan da 4 yıl 7 ay hapis cezası verdi. Duman, müstehcenlik suçundan da 1 yıl 15 gün hapse çarptırıldı ancak bu suça ilişkin hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Gerekçeli kararda sanığın pek çok farklı internet sitesinden sahiplendiği yavru köpekleri evine getirdikten hemen sonra cinsel saldırılarda bulunarak öldürdüğü, daha sonra hayvanların ölülerini poşetler içinde çöpe attığı kaydedilmişti.

Duruşma kapalı yapılacak

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesi dosya üzerindeki incelemesini hızla tamamladı. İncelemede dosyada kanuna aykırı eksiklikler saptandığı ifade edildi ve bu gerekçeyle söz konusu aykırılıkların yeniden yargılama yapılarak giderilmesine karar verildiği bildirildi.

Daire, "genel ahlak ve kamu güvenliğinin kesin olarak kıldığı hal" gerekçesiyle de duruşmanın kapalı yapılmasına hükmetti. Sanık Duman'ın tutukluluk halinin ise devamına karar verildi. Duruşma 30 Ocak'ta görülecek.

"Sanığın cezasının düşürüleceği ve tahliye edileceği yönünde kuşku yaratıyor"

Kararı ANKA Haber Ajansı'na değerlendiren Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Neşe Özkanoğlu, Duman'a verilen toplam 9 yıl 9 aylık cezanın eylemlerinin ağırlığı karşısında çok düşük kaldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Zira bu kararla yavru bir köpeğe tecavüz edip öldürmenin cezası 1 yıl olarak takdir edilmiş oldu. Şimdi ise dosya daha yeni istinaf incelemesine gönderilmişken Bölge Adliye Mahkemesi'nden yeniden yargılama kararı geldi. Kararın gerekçesi açık değil, duruşmada göreceğiz. Ayrıca yapılacak duruşmanın haklı bir gerekçe yokken kapalı görülmesine karar verilmesi de sanığın cezasının düşürüleceği ve tahliye edileceği yönünde kuşku yaratıyor.

Üstelik ilk derece mahkemesinde duruşmalar sırasında müşteki avukatları olarak çok ciddi usulsüzlüklerle karşılaşmıştık. Örneğin yetki belgesi olan meslektaşlarımız vekaletnamede adları geçmediği gerekçesiyle duruşmaya kabul edilmemişti. Dosyayı inceleyen BAM 17. Ceza Dairesi kalemiyle görüştüğümüzde yetki belgeli avukatların yine duruşmaya alınmayacağı beyan edildi. Usulsüzlüklerin sürdürüldüğünü görmek, duruşmanın kapalı yapılacak olması, istinaf incelemesinin de hiç görmediğimiz biçimde jet hızıyla gerçekleşmesi kuşkularımızı artırdı. Umuyoruz ki sanığın eylemlerini teşvik edecek bir kararla karşılaşmayız."

Kaynak: ANKA

14:43
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ı kabul etti
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti
14:39
Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL’miz herkese hayırlı olsun
Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun
13:59
Komşu ülkeyi tedirgin patlama sesi Yetkililerden jet açıklama geldi
Komşu ülkeyi tedirgin patlama sesi! Yetkililerden jet açıklama geldi
13:48
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış
13:38
Savaş sahnesi değişiyor Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü
Savaş sahnesi değişiyor! Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü
13:10
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
