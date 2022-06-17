Köprü altında çıkan tartışmada silahlar konuştu: 2 yaralı - Son Dakika
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Köprü altında çıkan tartışmada silahlar konuştu: 2 yaralı

17.06.2022 09:33

Köprü altında çıkan tartışmada silahlar konuştu: 2 yaralı Tartıştığı iki arkadaşını silahla vurup kaçtı Küçükçekmece E-5 Cennet Mahallesi'ndeki köprü altında arkadaş olan 3 kişi arasında tartışma çıktı.

Köprü altında çıkan tartışmada silahlar konuştu: 2 yaralı

Tartıştığı iki arkadaşını silahla vurup kaçtı

İSTANBUL - Küçükçekmece E-5 Cennet Mahallesi'ndeki köprü altında arkadaş olan 3 kişi arasında tartışma çıktı. Şahıslardan biri tartıştığı 2 kişiyi silah vurarak yaraladı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Küçükçekmece Cennet Mahallesi E-5 köprüsü altında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arkadaş olan Berat D. (22), Fevzi G. ile ismi bilinmeyen bir şahıs arasında köprü altında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce ismi bilinmeyen şahıs, yanındaki silahla Berat D. ve Fevzi G.'ye ateş ederek vücudunun çeşitli yerlerinde yaraladı. Şahıs daha sonra silahla yaraladığı Fevzi G.'nin başına tahta ile vurdu. İki kişi kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri köprü altında yaralanan iki kişiyi merdivenle çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri ise incelemenin ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan yaralanan Berat D.'nin üzerinde uyuşturucu bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Köprü altında çıkan tartışmada silahlar konuştu: 2 yaralı
Köprü altında çıkan tartışmada silahlar konuştu: 2 yaralı
Köprü altında çıkan tartışmada silahlar konuştu: 2 yaralı
Köprü altında çıkan tartışmada silahlar konuştu: 2 yaralı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Köprü altında çıkan tartışmada silahlar konuştu: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Köprü altında çıkan tartışmada silahlar konuştu: 2 yaralı - Son Dakika
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