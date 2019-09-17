Kore kahramanlarının TSK arşivlerindeki fotoğrafları

Milli Savunma Bakanlığı, Kore'ye Türk askerinin gönderilişinin yıl dönümü dolayısıyla, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı arşivlerindeki fotoğrafları Anadolu Ajansı ile paylaştı.

Dünya barışının korunmasına yönelik Türkiye'nin katkısı, Kore Savaşı'na katıldığı 1950'de başladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Kore'ye Türk askerinin gönderilişinin yıl dönümü dolayısıyla, ATASE Daire Başkanlığı arşivlerindeki fotoğrafları paylaştı.

Albümdeki çok sayıda görselin arasında, yetim Korelilere Mehmetçik'in gösterdiği şefkat, Kore'de Türk askerleri tarafından çıkarılan "Kutup Yıldızı" isimli gazete, Kore kafilesinin vapura binişi, bir köyün savunulması, düşmana yaklaşma sırasında çekilen fotoğraflar da yer aldı.

15 Haziran 1950'de başlayıp 27 Temmuz 1953'te sona eren Kore Savaşı'na, Türkiye 4 tugayla toplamda 21 bin 212 askerle katıldı. Türkiye'den giden ilk 3 tugay cephede yer alırken, 4'üncü tugay ateşkes imzalandığı sırada Pusan Limanı'na ulaştı.

Savaşta 40 bin 670 Birleşmiş Milletler askeri, 137 bin 899 Kore askeri olmak üzere Güney Kore tarafında toplam 178 bin 569, Kuzey Kore tarafında ise 508 bin 797 asker hayatını kaybetti. Türkiye, Kore Savaşı'na katılan 16 ülkeden asker sayısı bakımından 4'üncü, kayıp verenler bakımından 3'üncü sırada yer almıştı.