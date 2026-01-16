Körfezli karateciler, okul sporları il birinciliğinde dereceye girdi

Kocaeli'de düzenlenen Okul Sporları Gençler Karate İl Birinciliği müsabakalarında Körfezli sporcular madalya kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, Gençler A ve B kategorilerinde müsabakalar yapıldı.

Müsabakalarda, Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü bünyesindeki sporcuların oluşturduğu Körfez Emlak Konut Anadolu İmam Hatip Lisesi takımı, Genç Kız A kategorisinde şampiyon oldu. Takım, Ayda Nur Aydın, Zeynep Edanur Kırbıyık ve Kübranur Hanne Eraslan'dan oluştu.

Öte yandan Şehit Özcan Kan Fen Lisesi öğrencisi Esma Özcan da Gençler B kategorisi artı 66 kiloda ikincilik elde etti.

Dereceye giren sporcuların, 21-22 Şubat'ta Balıkesir'de düzenlenecek grup müsabakalarında Kocaeli'yi temsil edeceği öğrenildi. - KOCAELİ