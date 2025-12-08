Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı - Son Dakika
Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı

08.12.2025 06:54
Türkiye'de büyük bir sorun haline gelmeye başlayan şap hastalığı yayılmaya devam ediyor. Muğla'nın Milas ilçesinde bir büyükbaş işletmesinde belirlenen şap hastalığı sonrasında 11 mahallede karantina başlatıldı. Kemikler Mahallesi "koruma bölgesi" ilan edilirken, karantina alınan mahallelere 30 gün boyunca büyükbaş ve küçükbaş hayvanların giriş ve çıkışına izin verilmeyecek. Öte yandan bölge genelinde binlerce hayvana şap aşısı uygulandı.

Türkiye'de son dönemde büyük sorun yaratmaya başlayan şap hastalığı yayılmaya devam ediyor. Muğla'nın Milas ilçesinde şap hastalığı nedeniyle 11 mahallede karantina başlatıldı.

BÜYÜKBAŞ İŞLETMESİNDE FARK EDİLDİ

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan duyuruda, ilçede faaliyet gösteren bir büyükbaş işletmesinde şap hastalığının belirlenmesinin ardından çalışma başlatıldığı bildirildi.

BU MAHALLELERDE KARANTİNA UYGULANACAK

Kemikler Mahallesi "koruma bölgesi" olarak belirlenirken, Ağaclihoyuk, Akyol, Koru, Gökçeler, Ekinnanbarı, Yaka, Güllük, Kıyıkışlacık, Boğaziçi, Dörttepe ve Meşelik mahallelerinde hareket kısıtlaması uygulandığı belirtildi.Bu kapsamda mahallelerde karantina uygulanacak. 30 gün sürecek karantina süresince mahallelere büyükbaş ve küçükbaş hayvanların giriş ve çıkışına izin verilmeyeceği kaydedildi.

BİNLERCE HAYVANA ŞAP AŞISI UYGULANDI

Açıklamada, bölge genelinde 12 bin 763 hayvana şap aşısı uygulandığı, yetiştiricilere dezenfeksiyon uygulamaları, hastalığın yayılmasını önleyici tedbirler ve aşılama faaliyetlerinin önemi hakkında bilgilendirme yapıldığı vurgulanarak, Milas ve çevresindeki tüm saha çalışmalarının da teknik personel tarafından yakından takip edildiği dile getirildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 2025Nisre. 2025Nisre.:
    bu bakanlık neyapiyor çözemedim bu hastalığı aferika bile unuttu, belki de bilerek yapılıyor, asi yapıldıkça hastalık artar mi??? bu aşılar kimin 13 1 Yanıtla
  • Emre Akcay Emre Akcay:
    artık haber başlıklarından hangi ülke olduğunu çözmeye başladım. tradikde 10 dakıkadan fazla kalana develet para ödüycek yazıyodu dedim kesin avrupa. hastalık sefalet haberleri bulasıcı hastalık kadın cinayetleri trafikde yok kesme zam mumer asgeri ücretli ye şok ve zam haberleri türkiye yanardağ patladı diyince uzak doğu. teknolojı haberlerı japonya amerika oluyor genelde. 4 0 Yanıtla
  • Idris altınöz Idris altınöz:
    aşıyı hangi firma üretiyor sahibi kim araştırılsın.artik kimseye güvenmiyoruz. kimler kiminleeeee. 0 0 Yanıtla
