Uyku sorununun koronavirüs kapma riskini yüzde 250 artırdığı ortaya çıktı - Son Dakika

Uyku sorununun koronavirüs kapma riskini yüzde 250 artırdığı ortaya çıktı

19.01.2021 00:21

Salgınla birlikte insanların en çok şikayet ettiği konu olan uyku probleminin koronavirüs bulaşma riskini artırdığı ortaya çıktı. Bu kapsamda Rus bilim insanı Aleksandr Kalinkin, uyku eksikliğinin Kovid-19 dahil olmak üzere viral enfeksiyonları kapma riskini yüzde 250 oranında artırdığını ifade etti.

Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi Uyku Tıbbı Merkezi Başkanı Dr. Aleksandr Kalinkin, uyku eksikliğinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dahil olmak üzere viral enfeksiyonları kapma riskini yüzde 250 oranında artırdığını söyledi.

Sputnik'in haberine göre; Govorit Moskva radyosuna verdiği demeçte, uyku eksikliğinin bağışıklık sistemi üzerinde yıkıcı etkisi olduğuna dikkat çeken Kalinkin, "Uyku ve bağışıklık neredeyse eş anlamlıdır. Uykuda azalma olması halinde bağışıklık sert bir şekilde düşer ve beş saatten az uyuyan bir kişinin yedi saatten fazla uyuyanlara kıyasla herhangi bir viral enfeksiyona yakalanma olasılığı yüzde 250'den fazla olur. Uyku çok önemli, bağışıklığımızı o sağlıyor" diye konuştu.

KALİTELİ UYKUYA DİKKAT ÇEKTİ

Uyku kalitesinin iyileştirilmesi için insanlara her gün aynı saatte yatıp kalkmaları ve sabahları çalar saatten vazgeçmeleri önerisinde bulunan Kalinkin, "İşimiz, çoğu insan için yedi ila dokuz saatlik uyku normunu hedefliyor" ifadelerini kullandı.

Kalinkin, ayrıca insanların daha iyi uyanmasını ve sirkadyen ritimlerinin düzenlemesini mümkün kılan ışıklı aygıtları da kullanabileceklerini sözlerine ekledi.

Uyku sorununun koronavirüs kapma riskini yüzde 250 artırdığı ortaya çıktı

Moskova, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Uyku sorununun koronavirüs kapma riskini yüzde 250 artırdığı ortaya çıktı - Son Dakika


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