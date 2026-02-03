Korsan Taksiler Havalimanında Sorun Yarattı

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın yolcu taşımacılığını üstlenen HAVAMAŞ'ın taksicileri, korsan taksilerden şikayetçi. Yetkililer, korsan taşımacılığın hem yolcu güvenliğini tehlikeye attığını hem de yasal taşımacılık yapan firmaları mağdur ettiğini belirtti.

Türkiye'nin gökyüzüne açılan 58. kapısı olan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın yolcu taşımacılığını yapan HAVAMAŞ, yolcu taşımacılığında korsan taksi sorunu yaşıyor. Son dönemde Çukurova Uluslararası Havalimanı çevresinde artış gösteren korsan taşımacılık faaliyetlerinin, yolcu güvenliğini tehlikeye attığı ve yasal taşımacılık yapan firmalar ile taksici esnafını ekonomik olarak zor durumda bıraktığı belirtildi. Denetim yetersizliği nedeniyle sorunun giderek büyüdüğüne dikkat çekildi.

"Sektörde ciddi sorunlara neden oluyor"

HAVAMAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Polat, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, havalimanında yolcu taşımacılığının belirli kurallar ve yasal çerçeve içinde yürütüldüğünü vurgulayarak, "Korsan taksiler hem yolcuları mağdur ediyor hem de haksız rekabete yol açıyor. Bu durum sektörde ciddi sorunlara neden oluyor" dedi.

Havalimanı yönetiminin gereken denetimi yaptığını ancak korsan taşımacılığın çok fazla arttığını, bunun da güvenlik riski oluşturduğunu ifade eden Polat, yetkililerden denetimlerin artırılmasını talep etti.

"Ekmeğimize zarar veriyor"

Havalimanında çalışan taksicilerden Ali Bozdoğan da korsan taşımacılıktan şikayetçi olduklarını belirterek, "Bizler yasal olarak vergimizi verip çalışıyoruz. Korsan taksiler hem bizim ekmeğimize zarar veriyor hem de yolcular için büyük risk oluşturuyor" diye konuştu.

Taksiciler, korsan taşımacılıkla mücadelenin hem yolcu güvenliği hem de adil rekabet ortamının sağlanması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. - ADANA