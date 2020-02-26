Koruma çalışmaları sayesinde Birecik'teki kelaynak sayısı artıyor - Son Dakika
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Koruma çalışmaları sayesinde Birecik'teki kelaynak sayısı artıyor

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki üretim istasyonunda koruma altında olan kelaynakların sayısı giderek artıyor.

Koruma çalışmaları sayesinde Birecik'teki kelaynak sayısı artıyor, System.String[]

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki üretim istasyonunda koruma altında olan kelaynakların sayısı giderek artıyor.

Nesli tükenme tehlikesi altındaki, dünyada popülasyonları Fas ve Türkiye'de, küçük bir grubu da Suriye'de bulunan kelaynaklar, 1977'den bu yana Birecik ilçesinde Fırat Nehri kenarında Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Kelaynak Üretme İstasyonu'nda korunuyor.

İstasyonda 43 yıl önce 11 kuşla başlayan çalışmalar sayesinde türün sayısı her geçen yıl artarak 241'e ulaştı.

Bölge halkının "bereketin sembolü" olarak gördüğü kelaynaklar, üretme istasyonunda yağsız kıyma, haşlanmış yumurta, rendelenmiş havuç, tavuk yemi ve tuzsuz peynirden oluşan özel menüyle besleniyor.

Üreme döneminin başladığı ilkbahar aylarında Fırat Nehri kıyısındaki doğal yaşam alanlarına salınan kelaynaklar, göç mevsimi geldiğinde tekrar kafeslere alınıyor.


Kelaynaklardan 2012'de 34, 2013'de 42, 2014'de 52, 2015'de 38, 2016'da 45, 2017'de 64, 2018'de 52 ve 2019'da 23 yavru alındı.

"Rekor sayıda yavru almayı bekliyoruz"

Bu yıl ise üremeleri için doğaya bırakılan 241 kuştan rekor sayıda yavrulama bekleniyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nesli tükenme tehlikesi altında bulunduğu için koruma altında bulunan kelaynakların bu ay üremeleri için doğaya bıraktıklarını hatırlattı.

Geçen yıl yaşanan olumsuz mevsim koşulları nedeniyle alınan yumurtaların kuluçka dönemlerinde beklenen gelişmeyi gösteremediğini belirten Erdoğan, "Geçen sene ekstrem bir mevsim yaşadık, bu yıl inşallah mevsim şartları iyi giderse rekor sayıda yavru almayı bekliyoruz." dedi.

Erdoğan, kelaynakların genelde tek eşli olarak yaşadıklarını ve hazırlanmış olan ahşap yuvalar ile kaya oyuklarında yuva yaptıklarını söyledi.

"Kullandıkları malzemelerden de biz hemen yuvalarının önündeki boşluk alana bırakıyoruz. Otları, samanları, çalı parçalarını daha uzakta aramadan veya kendilerine yuvada kullansınlar diye. Bunları kullanmalarını istiyoruz." diyen Erdoğan, amaçlarının kelaynakların kendilerine veya yavrularına zarar verecek misina ve dikenli şeyleri kullanmalarının önüne geçmek olduğunu belirtti.

Kelaynakların yılda bir kez 1 ile 3 arasında yumurta yaptıklarını anlatan Erdoğan, yumurtalardan çıkan kuşlardan 1 tanesinin yetişkinliğe ulaşabildiğini söyledi.

Erdoğan, kelaynakların göç döneminde kafesin önüne yem koyarak yeniden koruma altına alındığını belirterek, kontrolünün veterinerler ve ilgili teknik personel tarafından sağlandığını ifade etti.

Şanlıurfa, Birecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:42 Kaynak: AA
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