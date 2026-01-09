KOSGEB'den Girişimcilere Destek Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

KOSGEB'den Girişimcilere Destek Toplantısı

KOSGEB\'den Girişimcilere Destek Toplantısı
09.01.2026 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt TSO'da KOSGEB Girişimci Destek Programı tanıtıldı, 2 milyon TL'ye kadar destek duyuruldu.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası'nda KOSGEB Girişimci Destek Programı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Abdülkadir Demirhan'ın yanı sıra Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda oda üyesi katıldı. Program kapsamında özellikle yeni kurulan ve gelişme aşamasındaki işletmelere sağlanan destekler katılımcıların ilgisini çekti. KOSGEB İl Müdürü Öner Erkılıç, 0-3 yaş aralığındaki imalat, yazılım ve bilişim sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler için 2 milyon TL'ye kadar destek sağlanacağını belirtti. Erkılıç, bu desteklerin, işletmelerin makine-teçhizat alımı, yazılım giderleri, personel istihdamı ve işletme sermayesi gibi alanlarda kullanılabileceğini ifade etti.

Ayrıca kadın ve genç girişimcilere yönelik 1 milyon TL kredi finansman desteği verileceğini aktaran Erkılıç, bu desteklerle girişimciliğin teşvik edilmesinin ve bölgesel kalkınmanın hızlandırılmasının hedeflendiğini vurguladı.

Toplantıda, Girişimci Destek Programı'nın başvuru şartları, değerlendirme süreçleri, destek kalemleri ve üst limitleri ayrıntılı şekilde anlatıldı. Katılımcıların soruları yanıtlanarak, başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar paylaşıldı.

Siirt TSO yetkilileri, bu tür bilgilendirme toplantılarının girişimciler için büyük önem taşıdığını belirterek, KOSGEB desteklerinin doğru ve etkin şekilde kullanılmasının Siirt ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - SİİRT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Finans, Kosgeb, Siirt, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KOSGEB'den Girişimcilere Destek Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırtına dehşeti yaşattı Ölümden saniyelerle kurtuldular Fırtına dehşeti yaşattı! Ölümden saniyelerle kurtuldular
Lodos faciaya yol açtı: Bursa’da çöken duvar can aldı Lodos faciaya yol açtı: Bursa'da çöken duvar can aldı
Kahramanmaraş’ta çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı Kahramanmaraş'ta çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı
Bilanço belli oldu İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Sinan Ateş cinayeti davasında sanıkların talebi reddedildi Sinan Ateş cinayeti davasında sanıkların talebi reddedildi
Görüntüler korkunç Çatısı uçan ev savaş alanına döndü Görüntüler korkunç! Çatısı uçan ev savaş alanına döndü

16:41
Helal olsun sana Kenan Juventus’ta üst üste ikinci kez aynı şeyi yaşadı
Helal olsun sana Kenan! Juventus'ta üst üste ikinci kez aynı şeyi yaşadı
16:20
Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
16:13
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
16:10
Savcı Sayan’dan bomba transfer iddiası
Savcı Sayan'dan bomba transfer iddiası
15:55
YPG’ye 16.00’da büyük operasyon geliyor Son çağrı yapıldı
YPG'ye 16.00'da büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı
15:39
Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın
Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak! Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 16:54:02. #7.11#
SON DAKİKA: KOSGEB'den Girişimcilere Destek Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.