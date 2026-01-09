Kosova Erken Seçim Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Kosova Erken Seçim Sonuçları Açıklandı

Kosova Erken Seçim Sonuçları Açıklandı
09.01.2026 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kosova'daki erken seçimlerde Vetvendosje Hareketi çoğunluğu kazandı, KDTP ise 2 milletvekili gönderdi.

Kosova'da Aralık ayında yapılan erken genel seçimlerin nihai sonuçlarına göre Vetvendosje Hareketi oyların yüzde 51,11'ini alarak 486 bin 994 oy ve 57 milletvekilliği kazandı. Kosova'da tek Türk partisi olan Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) seçimlerde toplam 5 bin 408 oy alarak meclise iki milletvekili göndermeyi başardı.

Kosova Merkez Seçim Komisyonu (KQZ), 28 Aralık'ta yapılan erken genel seçimlerin kesin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan resmi sonuçlara göre, Vetvendosje Hareketi oy ve milletvekili sayısı bakımından seçimlerin galibi oldu. KQZ Sözcüsü Valmir Elezi yaptığı açıklamada, Kosova dışından posta yoluyla kullanılan oyların son bölümünün de sayıldığını ve Oy Sayım ve Sonuç Merkezi'ndeki (QNR) işlemlerin saat 02.00 itibarıyla tamamlandığını bildirdi. Elezi, böylece erken genel seçimlere ilişkin tüm oy pusulalarının sayım sürecinin sona erdiğini belirtti.

KQZ, bu aşamadan sonra kesin sonuçların ilanına hazır olunduğunu duyurdu. Ancak Genel Seçimler Yasası uyarınca, siyasi partilerin oy sayım sürecine ilişkin muhtemel itirazlarını, ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren 48 saat içinde Seçim Şikayet ve İtiraz Paneli'ne (PZAP) sunma hakkı bulunduğu hatırlatıldı.

Tek Türk partisinden meclise 2 Türk milletvekili

Kesin sonuçlara göre Vetvendosje Hareketi oyların yüzde 51,11'ini alarak 486 bin 994 oy ve 57 milletvekilliği kazandı. Kosova Demokratik Partisi (PDK) yüzde 20,19 oy oranı ve 192 bin 407 oy ile 22 milletvekili çıkardı. Kosova Demokratik Birliği (LDK) yüzde 13,23 oy oranıyla 126 bin 102 oy alarak 15 milletvekilliği elde etti. Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) ise yüzde 5,50 oy oranı ve 52 bin 370 oy ile 6 milletvekili kazandı. Sırp Listesi, Kosova Meclisi'nde Sırp toplumuna ayrılan garantili sandalyeleri aldı.

Öte yandan, 120 sandalyeli Kosova Meclisi'ne bu yıl Kosovalı Türkleri temsilen seçimlere tek Türk partisi olarak Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) katıldı. KQZ tarafından yapılan açıklamaya göre KDTP, seçimlerde toplam 5 bin 408 oy alarak meclise iki milletvekili göndermeyi başardı. Bu sonuçlarla birlikte, azınlık toplulukları için ayrılan sandalyeler de dahil olmak üzere Kosova Meclisi toplam 120 milletvekilinden oluşacak. 28 Aralık'ta yapılan erken genel seçimlere seçmenlerin yaklaşık yüzde 45'inin katıldığı bildirildi.

"Amacım Kosova'daki Türkleri yeniden bir araya getirip birlik olup beraber hareket etmek"

Erken genel seçimlerde KDTP Mamuşa Şubesinden milletvekilliği adaylığımı veren Ergül Mazrek, "Değerli halkımın desteğiyle listede ilk üçe girdim. Beni destekleyen başta Mamuşa olmak üzere bütün seçmenlere çok teşekkür ederim. Seçim kampanyasında ben hep şunu savundum 'biz bir olursak Mamuşa'dan 2 milletvekili çıkarabiliriz'. Amacım Kosova'daki Türkleri yeniden bir araya getirip birlik olup beraber hareket etmek. Meclise girmemiz halinde başta eğitimde var olan sıkıntıları ve bir sağlıkçı olarak da sağlıkta yaşanan sıkıntılarla ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Buradan beni destekleyen başta Mamuşa, yurt dışındaki gurbetçilerimize ve Kosova'daki seçmenimize çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Tüm Türk halkının sesi olmak için meclise gidiyoruz"

Fatma Taçi ise, "İlk üçe girdim bu da çok gurur verici bir şey. Ayrıca bir kadın olarak girmekten ve mecliste yer almaktan onur duyuyorum. Sizlerin bana vermiş olduğu destek sayesinde oradayım hepinize çok çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. İlk orta ve liseyi Mamuşa'da okuyan Taçi, "Daha sonra Prizren'deki Ukşin Hoti Ünicersitesinden Sınıf Öğretmenliği Bölümünü tamamladım. İkinci bir üniversite olarak da Anadolu Açık Öğretimde okuyorum. Prizren Ukşin Hoti Üniversitesinde yüksek lisansımı yapmaktayım. İlk önce dilimizi, kültürümüzü ve geleceğimize yön veren çalışmalar yapmak istiyorum. Tabi kadınlarımızın gençlerimizin ve tüm Türk halkının sesi olmak için meclise gidiyoruz" ifadelerini kullandı. - PRİZREN

Kaynak: İHA

Milletvekili, Politika, Kosova, Son Dakika

Son Dakika Politika Kosova Erken Seçim Sonuçları Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırtına dehşeti yaşattı Ölümden saniyelerle kurtuldular Fırtına dehşeti yaşattı! Ölümden saniyelerle kurtuldular
’’Mezar taşınıza ne yazılacak’’ sorusuna Totti’den bomba yanıt ''Mezar taşınıza ne yazılacak?'' sorusuna Totti'den bomba yanıt
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
Tarihi kongre binası kapatıldı Deprem olursa 6 saniyede göçebilir Tarihi kongre binası kapatıldı! Deprem olursa 6 saniyede göçebilir
Fırtına oyuncakla oynar gibi oynadı Dehşet anları kameralarda Fırtına oyuncakla oynar gibi oynadı! Dehşet anları kameralarda
Mert Günok resmen Fenerbahçe’de Mert Günok resmen Fenerbahçe'de

14:40
Motorine bu gece 93 kuruş indirim geliyor
Motorine bu gece 93 kuruş indirim geliyor
14:40
Fenerbahçe’den Sörloth için yeni hamle
Fenerbahçe'den Sörloth için yeni hamle
14:33
Veyis Ateş’ten “Beni uyuşturucuya o alıştırdı“ diyen Mehmet Akif Ersoy’a cevap
Veyis Ateş'ten "Beni uyuşturucuya o alıştırdı" diyen Mehmet Akif Ersoy'a cevap
14:28
Halep’te YPG’li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
13:50
Şara’dan günler sonra en net fotoğraf
Şara'dan günler sonra en net fotoğraf
13:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MİT’e Suriye talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT'e Suriye talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 15:29:53. #7.11#
SON DAKİKA: Kosova Erken Seçim Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.