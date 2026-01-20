Kovancılar'da Karla Kaplı Yolda Kamyonet Şarampole Düştü

ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde kar nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole düşen kamyonet, ekiplerin halatlı müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kovancılar ilçesine bağlı Soğanlı köy yolunda karla kaplı zeminde ilerleyen kamyonet kontrolden çıkarak şarampole düştü. Sürücü, kendi imkanlarıyla aracı çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen karla mücadele ekipleri, iş makinesine bağladıkları halatla kamyoneti bulunduğu yerden çıkardı. Olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,