Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 167 milyon 366 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 475 bine, iyileşenlerin sayısı 148 milyon 381 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 33 milyon 883 bini, Hindistan'da 26 milyon 738 bini, Brezilya'da 16 milyon 47 bini ve Fransa'da 5 milyon 593 bini geçti.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bugüne dek 1 milyar 650 milyondan fazla doz aşı uygulandı.

İngiltere'de yapılan bir araştırma, Pfizer-BioNTech ve Oxford-AstraZeneca Kovid-19 aşılarının Hindistan'da ortaya çıkan Kovid-19'un iki kez mutasyona uğramış varyantına karşı etkili olduğunu ortaya koydu.

İtalya'da virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 72 artarak, 125 bin 225'e yükseldi. Böylelikle yılbaşından beri en düşük günlük ölüm sayısı kaydedildi.

Kovid-19'un iki kez mutasyon geçirdiği için "çift mutant" olarak bilinen Hindistan varyantı Danimarka'da da görüldü.

Japonya'da danışman heyet, Kovid-19 vakalarının artış trendini sürdürmesi halinde, Tokyo Olimpiyatları'nın olası iptal kararının son anda alınmaması gerektiğini bildirdi.

Yemen Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali el-Velidi, İran destekli Husilerin, kontrolleri altında bulunan bölgelere Kovid-19 aşısının girişine engel olduğunu söyledi.