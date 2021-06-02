Kovid-19 Sonrası Çin'le ilişkiler uzmanlar tarafından masaya yatırılacak - Son Dakika

Çin'in salgından sonraki değişimi ve salgının uluslararası ticaret ve Çin üzerindeki etkilerinin Kovid-19 Sonrası Çin'le İlişkiler Zirvesi'nde ele alınacağı bildirildi. Çin'in dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarındaki hızlı gelişimi Mazars Denge ve Dünya gazetesi tarafından düzenlenen zirvede ele alınacak.

Ülkelerin birbirlerine finansal ve üretimsel açıdan bağlılıkları, salgın döneminde kendisini en üst düzeyde hissettirdi. Kovid-19 salgınıyla birlikte karşılıklı bağımlılık, kriz anında ortaya çıkan zararın daha çabuk yayılmasına ve herkese etki etmesine neden oldu. 2019 yılında ortaya çıkan salgından bu yana Türkiye ve Çin çeşitli alanlarda temaslarını yoğunlaştırdı.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET HACMİ YÜZDE 14 ARTTI"

Zirvenin katılımcılarından Mazars Çin Pekin Ofisi Yönetici Ortağı Zhang Liwen salgın sonrası Türkiye ve Çin ilişkilerini değerlendirerek, "2020'de aniden ortaya çıkan Kovid-19 salgınıyla karşı karşıya kalan Çin ve Türkiye, 'Bir Kuşak Bir Yol' için birlikte ilerledi. İki ülke arasındaki ticaret hacmi yıllık yüzde 14 artışla 21,5 milyar dolara ulaştı. Çin ve Türkiye'nin kalkınma felsefeleri ve stratejileri birbirine benzemektedir ve bu da iş birliğinin yolunu açmaktadır. Şimdiye kadar 1000'den fazla Çinli şirketin Türkiye'de çeşitli alanlarda faaliyete geçmiştir. Her iki ülkenin politikaları sayesinde 2021'de daha fazla Çinli firmanın Türkiye'ye yatırım yapması bekleniyor. Geleceğe bakıldığında, Çin ve Türkiye 'Bir Kuşak Bir Yol' Girişimi ve Doğu-Batı Orta Koridor Girişimi'ni desteklemeye devam edecek, enerji, altyapı inşaatı, ulaşım ağı, 5G ve diğer alanlarda iş birliğini derinleştirecektir" ifadelerini kullandı.

'Çin Salgından Neler Öğrendi? Salgın Sonrası Türkiye ve Çin İlişkileri' başlıklı 09.00'da başlayacak olan birinci oturumun moderatörlüğünü Dünya Gazetesi (NBE) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ yapacak. Starmall Group CFO'su Ercan Karakuş, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı ve DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kolbaşı, Mazars Çin Pekin Ofisi Yönetici Ortağı Zhang Liwen konuşmacı olarak oturuma katılacağı bildirildi.

'Çin'in Yurtdışı Yatırımları ve Çin'deki Uluslararası Yatırımların Seyri' başlıklı 10.00'da başlayacak olan ikinci oturumun moderatörlüğünü Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar yapacak. İş Bankası Şangay Baş Temsilcisi'si Doruk Keser, Mazars İcra Kurulu Üyesi, Mazars Çin Yönetici Ortağı Julie Laulusa, Garanti Bankası Şangay Baş Temsilcisi Noyan Rona, Standard Profil İç Denetim Lideri Kemal Tapkan ve Mata Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Moiz Zilberman'ın konuşmacı olarak oturuma katılacağı kaydedildi.

'Çinli Firmaların Türkiye Deneyimleri' başlıklı 11.00'de başlayacak olan üçüncü oturumun moderatörlüğünü Dünya Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz yapacak. Huafon Finans Direktörü Korkut Durgun, Powerchina Avrasya Başkan Yardımcısı Dong Juntao ve Huawei Başkan Yardımcısı ve CEE Nordik Bölgesi Halkla İlişkiler Direktörü Marco Xu konuşmacı olarak oturuma katılacak.

'Çin'de Artan Dijitalleşme' başlıklı 13.00'te başlayacak olan dördüncü oturumun moderatörlüğünü CXO Medya Yönetici Ortağı Murat Yıldız yapacak. Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Arıkan, Smart City Practice Kıdemli Danışman Proje Müdürü Fernando Tomas Casado ve Softtech China CEO'su Onur Yavuz konuşmacı olarak oturuma katılacak.

'Kaçıranlar için Çin'in Değişimi ve Gelişimi' başlıklı 14.00'te başlayacak olan beşinci oturumun moderatörlüğünü Dünya Gazetesi Koordinatörü ve yazarı Didem Eryar Ünlü yapacak. Atlı Global Kurucusu ve Direktörü Dr. Altay Atlı, Özyeğin Üniversitesi Öğretim Görevlisi Fatih Oktay ve TEPAV Global CEO'su Güven Sak konuşmacı olarak oturuma katılacak.

2 Haziran Çarşamba günü 09: 00-15: 00 arasında düzenlenecek olan zirveye Türkiye, Çin ve İspanya'dan 17 uzman katılıyor; oturumların moderatörlüğünü Dünya gazetesi yazarları yapıyor. Zirvenin Türkçe canlı yayınını Dünya Gazetesi ve Mazars Denge Youtube hesaplarından; İngilizce yayınını Mazars Denge Linkedin hesabından ücretsiz izlemek mümkün.