Son Dakika Haberleri: Köy ekmeğini şehirli sevdi
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Köy ekmeğini şehirli sevdi

6 dakika önce

Havran'da üretilen köy ekmeği, şehirde vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

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Havran'da üretilen köy ekmeği, şehirde vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

İlçeye bağlı Kalabak köyünde 36 yıl önce başladığı ekmek üretimini geliştiren Nursel Şahin, 8 yıl önce eşi Ramazan Şahin'i kaybedince bu işi kızları ve damatları ile birlikte götürmeye başladı. Havran ilçe merkezinde kurduğu 3 fırında ürettiği ekşi mayalı köy ekmeğini şehirlilere sevdiren Nursel Şahin, işini severek yaptığını söyledi. Fırında 8 kişinin çalıştığını anlatan Şahin, "Ben Kalabak köyünde yaptığım ekmekleri Havran ilçe merkezinde satıyordum. Daha sonra ilçe merkezine taşındık. Eşimle birlikte çalışırken, 8 yıl önce eşimi kaybettim. Şimdi damatlarım ve kızlarımla çalışıyorum. Ürettiğimiz ekmeği şehir halkı çok sevdi. Ekmeğimizi Havran'ın yanı sıra Edremit ve Burhaniye'de de satıyoruz. Tanesini3,5 lirada sattığımız ekmek seviliyor. Sağlığım elverdiğince ekmek işine devam edeceğim. İşimi severek yapıyorum" dedi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:29 Kaynak: İHA
Ramazan Şahin, Havran, Yaşam
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