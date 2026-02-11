Köy Nüfusu %6,4'e Düştü - Son Dakika
Köy Nüfusu %6,4'e Düştü

11.02.2026 11:17
Türkiye'de köy ve beldelerde yaşayanların oranı %6,4'e gerileyip 5,5 milyon oldu.

Türkiye'de nüfusun yüzde 93,6'sı il ve ilçe merkezlerinde ikamet ederken belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 6,4'e gerileyerek, 5 milyon 536 bin 693 kişi oldu.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, ülke nüfusu 2025'te bir önceki yıla kıyasla 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 kişi oldu. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet eden kişi sayısı 80 milyon 555 bin 475 olarak kayıtlara geçti.

Toplam nüfus içinde il ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2024'te yüzde 93,4 iken 2025'te yüzde 93,6'ya yükseldi. 30 büyükşehir dışındaki illerdeki belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 6,6'dan yüzde 6,4'e düştü.

Köy ve beldede yaşayanların sayısında düşüş

Geçen yıl belde veya köylerde yaşayanların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,1 azalışla 5 milyon 536 bin 693 kişi olarak belirlendi. Bu rakam 2024 itibarıyla 5 milyon 657 bin 686'ydı.

İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların en fazla olduğu il, 15 milyon 754 bin 53 kişiyle ülkenin toplam nüfusunun yüzde 18,3'ünü barındıran İstanbul oldu. Söz konusu nüfusun en az olduğu yer ise 40 bin 845 ile Ardahan olarak belirlendi.

Köy ve beldelerde yaşayan nüfusun en yüksek olduğu il 284 bin 162 kişi ile Afyonkarahisar, en düşük olduğu yer ise 28 bin 45 kişi ile Tunceli oldu.

36 şehirde kadınlar daha fazla

Türkiye'de 15-64 yaş grubunda bulunan (çalışma çağı) nüfusun oranı geçen yıl yüzde 68,5 olarak tespit edildi. Çocuk yaş grubundaki (0-14 yaş) nüfusun oranı yaklaşık yüzde 20,4 olarak hesaplanırken 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı yüzde 11,1 olarak kaydedildi.

Köy ve beldelerde yaşayan 5,5 milyonluk nüfusun 885 bin 390'ı 0-14 yaş, yaklaşık 3,5 milyonu 15-64 yaş, yaklaşık 1,2 milyonu da 65 ve daha yukarı yaştaki gruplardan oluştu.

Öte yandan, 2025 itibarıyla Türkiye'nin erkek nüfusu 43 milyon 59 bin 434, kadın nüfusu 43 milyon 32 bin 734 olarak hesaplandı.

Ülke genelinde bir önceki yıl 33 şehirde kadın nüfusu erkek nüfusundan fazlayken geçen yıl itibarıyla bu sayı 36'ya yükseldi.

Kadın nüfusunun fazla olduğu iller arasında Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Konya, Samsun, Kayseri, Eskişehir, Erzurum, Sivas ve Trabzon da yer alıyor.

Köy ve beldelerde yaşayan 5 milyon 536 bin 693 kişiden 2 milyon 859 bin 137'si erkeklerden, 2 milyon 677 bin 556'sı da kadınlardan oluşuyor.

Kaynak: AA

