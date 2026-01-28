Köy Okulu Gönüllülerle Yenilendi - Son Dakika
Köy Okulu Gönüllülerle Yenilendi

Köy Okulu Gönüllülerle Yenilendi
28.01.2026 10:16
Baharözü köyündeki okul, öğretmenler ve velilerin desteğiyle boyandı ve onarıldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bir köy okulunun tamirat, boya ve badana işleri, öğretmen ve veliler tarafından yapıldı.

Baharözü köyündeki Baharözü Ortaokulunda bazı sınıfların boyasız ve badanasız, bazı kısımların ise onarıma ihtiyacı olduğunu gören okul müdürü Köksal Coşgun, durumu Kaymakam Esad Mücahit Eskimez ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Hayırsever iş insanlarının da katkılarıyla boya temin eden Coşgun, köydeki velilerin desteğiyle gönüllü olarak okulun boya ve tamiratını yaptı.

Müdür Köksal Coşgun, geçen yıl eylülde okulda göreve başladığını söyledi.

Okulda sıvaların döküldüğünü ve boyanın eskidiğini gördüğünü belirten Coşgun, "Yarıyıl tatili başlar başlamaz öğretmenlerimiz ve Baharözü köy halkıyla bu işe giriştik. Boyalarımızı Milli Eğitim Müdürlüğü ve hayırsever iş insanlarımızdan temin ettik." dedi.

Amaçlarının öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim almasını sağlamak olduğunu vurgulayan Coşgun, şunları kaydetti:

"Tadilatı ve boya yapımını Baharözü Köyü Muhtarı İzzet Kavak ve köy halkı üstlendi. Üç katlı binamızda onarımın tamamına yakını bitmiş durumda. İnşallah dönem başlangıcında öğretmen ve öğrencilerimize güzel bir sürpriz yapacağız. Desteklerini esirgemeyen Ulaş Kaymakamımız Eskimez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar, muhtar İzzet Kavak ve köylülere teşekkür ediyorum."

Muhtar Kavak ise müdürün girişimleriyle okulu imece usulü onardıklarını söyledi.

Coşgun talepte bulunduğunda köylülerin seve seve onarım işine katkı sağladığını anlatan Kavak, "Köylülerimizin ellerinden inşaat işi geldiği için okulun bakım ve onarımını yaparak öğretmenlerimize ve öğrencilerimize sürpriz yapmayı amaçladık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Baharözü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köy Okulu Gönüllülerle Yenilendi - Son Dakika

Köy Okulu Gönüllülerle Yenilendi
