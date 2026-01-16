Köyceğiz'de Floor Curling İl Turnuvası tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Köyceğiz'de Floor Curling İl Turnuvası tamamlandı

Köyceğiz\'de Floor Curling İl Turnuvası tamamlandı
16.01.2026 09:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Floor Curling İl Birinciliği müsabakaları başarıyla tamamlandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Floor Curling İl Birinciliği müsabakaları başarıyla tamamlandı.

2025-2026 Eğitim Öğretim yılı Okul Sporları Gençler Muğla il birinciliği müsabakaları Köyceğiz Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Turnuvaya 13 kız takım, 12 erkek takım, 10 karma takım katıldı. Kız takım kategorisinde 23 maç, erkek takım kategorisinde 20 maç, karma takım kategorisinde 24 maç olmak üzere toplamda 67 maç yapıldı. Sporcular dereceye girebilmek için büyük mücadele verdi. Müsabakalar sonunda Genç Karma grubunda, Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi 1., Köyceğiz Yüksekkum Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3., Köyceğiz Şehit Seyhan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4. oldu. Genç Erkekler grubunda, Köyceğiz Anadolu Lisesi 1., Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi 3., Köyceğiz Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi 4. oldu. Genç Kızlar grubunda, Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi 1., Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi 2., Köyceğiz Yüksekkum Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3. oldu. Dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Elde edilen bu derecelerle Köyceğizli takımlar, üç farklı kategoride de Çanakkale'de yapılacak Bölge Şampiyonası'nda Muğla'yı temsil etme hakkı kazandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Köyceğiz, Gençlik, Turnuva, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Köyceğiz'de Floor Curling İl Turnuvası tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Leyla Aydemir davası sil baştan Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında Leyla Aydemir davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında
Aile yıkıldı Baba ile oğlu, 1 gün arayla aynı hastalıktan öldü Aile yıkıldı! Baba ile oğlu, 1 gün arayla aynı hastalıktan öldü
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Bakan Fidan, Türkiye’nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı
Fenerbahçe’de Kante için uçuş planı hazır: İmza aşamasına gelindi Fenerbahçe'de Kante için uçuş planı hazır: İmza aşamasına gelindi
Üvey annesini öldüren firari, yakalanıp, teslim edildiği cezaevinde yaşamına son verdi Üvey annesini öldüren firari, yakalanıp, teslim edildiği cezaevinde yaşamına son verdi

10:01
Bedava olması gereken hizmette şok fatura: İtiraz eden vatandaş parasını geri alabilecek
Bedava olması gereken hizmette şok fatura: İtiraz eden vatandaş parasını geri alabilecek
09:38
Galatasaray taraftarını kahreden haber
Galatasaray taraftarını kahreden haber
09:28
Fener taraftarını heyecanlandıran kare
Fener taraftarını heyecanlandıran kare
08:46
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi
08:34
2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı
2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı
08:34
ABD Grönland’ı satın almak için ilk hamleyi yaptı, Avrupa Birliği’nden tepki gecikmedi
ABD Grönland'ı satın almak için ilk hamleyi yaptı, Avrupa Birliği'nden tepki gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 10:05:40. #7.11#
SON DAKİKA: Köyceğiz'de Floor Curling İl Turnuvası tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.