Kozcağız Barajı Projesi için Bartın'daki Kapucuoğlu ve Boğaz mahalleleri taşınacak

Bartın'da inşa edilecek Kozcağız Barajı için bu alanda bulunan halkın yeni yaşam alanlarına taşınmasına karar verildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Bartın ili merkez ilçesine bağlı Şarköy'deki Kapucuoğlu ve Boğaz mahallelerinin halkı, Kozcağız Barajı Projesi'nin yapımı nedeniyle kendilerine gösterilen yeni yaşam alanlarına nakledilecek.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 10:07 - Kaynak: AA
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