Kral Selman'dan Yağmur Duası Çağrısı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, son dönemde yaşanan kuraklık nedeniyle ülke genelinde yarın yağmur duasına çıkılması çağrısında bulundu.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA, Kraliyet Divanından yapılan açıklamayı yayımladı.
Hazreti Muhammed'in sünnetine uyularak yarın yağmur duasına çıkılması çağrısı yapılan açıklamada, "ülkede yaşayan herkesten tövbe etmeleri, kişilere nezaketle yaklaşmaları, sadaka vermeleri, nafile ibadetlerini artırmaları, farz namazlara özen göstermeleri ve dualarında ısrarcı olmaları" istendi.
