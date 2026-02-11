Kral Selman'dan Yağmur Duası Çağrısı - Son Dakika
Kral Selman'dan Yağmur Duası Çağrısı

11.02.2026 10:32
Suudi Arabistan Kralı, kuraklık nedeniyle yarın yağmur duası için halkı çağırdı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, son dönemde yaşanan kuraklık nedeniyle ülke genelinde yarın yağmur duasına çıkılması çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA, Kraliyet Divanından yapılan açıklamayı yayımladı.

Hazreti Muhammed'in sünnetine uyularak yarın yağmur duasına çıkılması çağrısı yapılan açıklamada, "ülkede yaşayan herkesten tövbe etmeleri, kişilere nezaketle yaklaşmaları, sadaka vermeleri, nafile ibadetlerini artırmaları, farz namazlara özen göstermeleri ve dualarında ısrarcı olmaları" istendi.

Kaynak: AA

Kral Selman'dan Yağmur Duası Çağrısı
