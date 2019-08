Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuruları başladı

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yeni dönem yurt başvurularının başladığını açıkladı.İstanbul'da Atatürk Kız Öğrenci Yurdunda incelemelerde bulunan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yeni dönem yurt başvurularını bugün itibarıyla başlattıklarını duyurdu.Bakan Kasapoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni bir akademik yılın başladığını vurgulayarak, "Öncellikle üniversiteye adımını atan genç arkadaşlarımızı tebrik ediyor ve başarı diliyorum. Üniversite hepimiz için önemli bir dönemdir. Gençlerimizin hayırlı bir başlangıç yapmalarını temenni ediyorum. Her zaman gençlerimizin hizmetinde ve yanında olan bir bakanlık olarak yurtlarımızda sağladığımız imkanlarla bu akademik yılda da onlarla beraber olacağız." dedi.Türkiye'nin her yanında Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlar bulunduğunu aktaran Kasapoğlu, şunları kaydetti:"Çok güzel yurtlarımız var. Yurtlarımızın, temizliği ve güvenliğiyle gençlerimizin rahatını öncelediğimiz, okul sonrası vakitlerini keyifli ve verimli geçirdikleri bir mekan olmasını önemsiyoruz. Son 17 yılda yurtlarımızın geldiği aşama bir devrim niteliğinde. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımıza şükran borçluyuz. Kendilerinin liderliğinde 2002 yılında 180 bin olan yurt kapasitesi bugün 700 bine yaklaşmış durumda. Standartlarıyla da pek çok oteli geçen bir konforu gençlerimize sunuyoruz. Bugün yurtlarımızla ilgili başvuruları başlatıyoruz. Titiz bir çalışmayla yurtlarımızda kalmaya hak kazanan arkadaşlarımız da kısa bir süre içerisinde belli olacak ve ilan edilecek. Kayıt yaptırmayanlar olduğu takdirde yedek listeler devreye geçecek. Böylece yurtlarımızı tam kapasiteyle hizmete sunacağız."Bakan Kasapoğlu, yurtları ikinci bir okul yapmayı amaçladıklarını dile getirerek, "Bu çerçevede tüm birimlerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu arada başvuru noktasında da bürokrasiyi azattık. Başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Devlette evrakları kayıtlı olan gençlerimizden yeni bir evrak istemiyoruz. Bu hem süreci hızlandırıyor hem de bürokrasiyi azaltıyor. Bundan sonra gençlerimizle olduğu gibi aileleriyle de yakın temas içerisinde olacağız." ifadelerini kullandı.Başvurular 26 Ağustos'ta sona erecekÖte yandan Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün bugün başlayan yurt başvuru süreci 26 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.Öğrenciler yurt başvurularını e-devlet üzerinden dolduracakları bir form ile kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek. Başvuru sırasında öğrencilerden sosyal ve ekonomik durumlarına ait beyanları alınacak. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra 12 farklı kamu kurum ve kuruluşu, beyanları değerlendirecek.Yurt hakkı kazananların dışında kalan öğrenciler, puanlarına göre yedek sırasına alınacak. Bu öğrencilerin, kayıt yaptırmayanların yerlerine ve boşalan yerlere yerleştirilmeleri yıl boyunca devam edecek.Geçen öğretim yılında toplam 427 bin 152 başvurunun yaklaşık yüzde 90'ı olan 381 bin 852 öğrenci yurtlara yerleştirildi. Türkiye'de 81 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde toplam 671 bin 508 kapasite ile hizmet veren 763 yurtta, yeni dönemde kullanılacak 244 bin 743 boş yatak bulunuyor.Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün 2002 yılında 182 bin 258 olan yatak kapasitesi, bugün itibarıyla toplam 671 bin 508'e çıktı. Yıl içinde 27 bin 570 yatak kapasitesi daha eklenecek, öğretim dönemi sonuna kadar da 8 bin 200 yatak kapasitesi daha ilave edilecek. Standartlara uymayan veya üniversitelerin kapatılan bölümleri sebebiyle yeterli talep olmayan yurt ve bloklar kapatılacak. Kapatılan yerlerle ilgili üniversiteye kayıt durumlarına göre yeniden yurt açılması sağlanacak.Öğrenciler, yurtlarına ilk geldiklerinde ücretsiz internet şifrelerini alacak ve bir uyum programına tabi tutulacak.Bu programla hem bulunduğu şehri sosyal, kültürel ve tarihsel açıdan tanıyacak hem de barınacağı yurdun kuralları ve sahip olduğu haklar konusunda bilgilendirilecek.Orman Genel Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma ile belirlenen alanlarda her yeni öğrenci bir fidan dikecek. Öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı tüm spor tesislerinden faydalanarak, bütün branşlarda spor yapabilecek.Öğrencilere sağlıklı, uygun fiyatlı ve kaliteli beslenebilmeleri için yurtlarlarda sabah ve akşam açık büfe yemek servisi yapılıyor. Yurtlardaki beslenme hizmeti, diyetisyenler ve gıda mühendisleri gözetiminde, il ve yurt müdürlüğünce kurulan komisyonlar tarafından denetleniyor.Yurtların ücretleri, standartlarına göre 200 lira ile 340 lira arasında değişiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bulunan yurtların ücreti 400 lira. Öğrencilere her ay toplamda 420 lira beslenme katkısı sağlanıyor. Ayrıca temmuz ve ağustos ayları için ise yurt ücreti alınmıyor. Rehberlik ve danışmanlık hizmeti almak isteyen öğrencilerilere sosyal çalışmacılar ve psikologlar tarafından hizmet veriliyor.Öğrencilerin öğrenimlerine katkı sağlamak amacıyla ayrıca kredi ve burs imkanı da sağlanıyor. Halen 416 bin 775 öğrenciye burs, 1 milyon 194 bin 833 öğrenciye kredi olmak üzere toplam 1 milyon 611 bin 608 öğrenciye maddi destek veriliyor.2019 yılında lisans öğrencilerine 500 lira, yüksek lisans öğrencilerine bin lira, doktora öğrencileri ve milli sporculara da bin 500 lira aylık maddi destek verildi.Kredi ve burs başvuruları ekim ayında yapılacak.