Kreşli minikler 'Şirin' oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kreşli minikler 'Şirin' oldu - Son Dakika

Kreşli minikler 'Şirin' oldu

7 saat önce

Manavgat Belediyesi Çolaklı Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören çocuklar, kreş müdürlüğü tarafından organize edilen "Kostüm Partisi"nde gönüllerince eğlendi.

Kreşli minikler 'Şirin' oldu, System.String[]

Manavgat Belediyesi Çolaklı Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören çocuklar, kreş müdürlüğü tarafından organize edilen "Kostüm Partisi"nde gönüllerince eğlendi.


Değerler eğitimi kapsamında düzenlenen organizasyonda, 76 çocuk, Şirinler film karakterini canlandırdı. Kreş müdürlüğü ekiplerinin Şirinler karakterlerinden oluşan elbiseleri giymesi ise neşeli anlara sahne oldu. Her çocuğun bir şirini temsil ettiği organizede Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen adına konuşan Başkan Yardımcısı Mustafa Ceylan, Manavgat Belediyesi bünyesinde eğitim gören çocukların uzman eğitmenler eşliğinde hem eğlenerek hem de bilinçlenerek geleceğe hazırlandığını ifade etti. Başkan Yardımcısı Ceylan, "Çocuklarımızın aldığı eğitimin kaliteli ve çağdaş olmasının yanı sıra onların sosyal faaliyetler içerisinde ve eğlenceli bir şekilde eğitim almasını oldukça önemsiyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sözen'de hizmet ve eğitim anlayışını bu şekilde ilerletiyor. Onların eğlenmesi ve bilinçlenmesi için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Şükrü Sözen, Manavgat, Çolaklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:01 Kaynak: İHA
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