dYdX, ABD\'deki düzenleyicilerin baskısı karşısında operasyonlarını Cayman Adaları\'na taşıyor

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Merkezi olmayan kripto para borsası dYdX, ABD'deki düzenleyicilerin artan baskısı karşısında operasyonlarının bir kısmını Cayman Adaları'na taşıyacağını duyurdu.

dYdX, Yeniden Yapılanmaya Gidiyor

Merkezi olmayan kripto para borsası dYdX, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki düzenleyicilerin artan baskısı karşısında operasyonlarının bir kısmını Cayman Adaları'na taşıyacağını duyurdu. dYdX Vakfı tarafından yapılan açıklamada, bu kararın DeFi sektörüne yönelik artan düzenleyici ilgiye yanıt olarak alındığı belirtildi.

Vakıf tarafından sosyal medya platformunda yapılan bir referandumda, dYdX'in işletme tröstünün (DOT) Cayman Adaları'nda bir vakıf şirketine devredilmesine ilişkin yeniden yapılandırma planı yüzde 90'ın üzerinde bir oy oranıyla kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda alınan kararla birlikte, dYdX'in Cayman Adaları'na taşınma kararının topluluk tarafından büyük bir çoğunlukla desteklendiğini gösteriyor.

dYdX'in Cayman Adaları'na taşınma kararı, ABD'deki düzenleyicilerin DeFi protokollerine yönelik artan baskılarıyla bağlantılı. Özellikle son dönemde, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), SushiSwap ve ShapeShift gibi DeFi platformlarına yönelik soruşturmalar açmış ve sonrasında yasal işlemler başlatmıştı. Bu durum dYdX gibi platformların, düzenleyicilerin gözünden uzak bir konumda daha fazla hukuki güvenlik arayışına girmelerine neden oldu.

Cayman Adaları, kripto para birimleri ve dijital varlıklar için esnek bir düzenleyici çerçeve sunuyor. Bölge kripto dostu yasaları sayesinde, uluslararası işletmelerin sınırları içinde vakıf şirketleri kurmalarına ve bu tür kuruluşların ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olmalarını sağlıyor. Bu da şirketlerin ve yöneticilerin olası dava durumlarında kişisel varlıklarını korumalarına olanak tanıyor.