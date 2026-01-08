Kripto Varlık Platformlarına Uyum Süreci Başladı

TÜRKİYE'de faaliyet gösteren kripto varlık alım satım platformları için süreç başladı. Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının (KVHS), faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilmeleri için en geç 31 Mart tarihine kadar bir saklama kuruluşuyla sözleşme imzalaması ve TÜBİTAK Bilgi Sistemleri ve Teknolojik Altyapı Kriterleri'ne uyum sağlaması gerektiği bildirildi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Paribu Kripto Varlık Saklama Kuruluşu A.Ş. Genel Müdürü Abdulkadir Kahraman, "Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Mart 2025'te yayımladığı ikincil düzenlemelerle faaliyet usul ve esasları belirlenen kripto varlık hizmet sağlayıcıları için kamuoyunda 'kripto yasası' olarak bilinen düzenlemelere uyum sürecinde sona yaklaşıldı. SPK tarafından yayımlanan tebliğ ve ilke kararları doğrultusunda, platformların faaliyet izni başvuruları kapsamında bir saklama kuruluşuyla sözleşme imzalaması zorunlu hale getirildi" dedi.

Kahraman, "SPK'nın 13 Mart'ta yayımladığı III-35/B.1 sayılı Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'de, 30 Haziran'a kadar faaliyet izni başvurusunu tamamlayan kuruluşların, Aralık 2025 sonuna kadar en az bir saklama kuruluşuyla sözleşme imzalaması öngörülmüştü. Bu süre, 4 Aralık'ta yayımlanan ilke kararıyla 31 Mart 2026 tarihine uzatıldı. Buna göre kripto varlık alım satım platformlarının, saklama kuruluşlarıyla imzaladıkları sözleşmeleri 31 Mart 2026'ya kadar SPK'ya sunmaları gerekiyor" diye konuştu.

Kahraman, "TÜBİTAK tarafından yayımlanan KVHS Bilgi Sistemleri ve Teknolojik Altyapı Kriterleri'ne uyum için de son tarih 31 Mart 2026 olarak belirlendi. Kriterlerde, kripto varlık saklama hizmetlerinde kullanılan birincil ve yedek sistemler ile güvenli donanım, yazılım ve sunucuların Türkiye sınırları içinde yer alması şartı bulunuyor" dedi.

'MEVCUT İŞ YAPIŞ ŞEKİLLERİ UYUMSUZ SAYILACAK'

Kahraman, Türkiye'deki düzenlemelerin kripto varlık saklamayı özel anahtarlar üzerindeki kontrolle doğrudan ilişkilendirdiğini belirtti. Kahraman, "Düzenlemeler, cüzdan anahtarlarının ve bu anahtarları yöneten yazılım ile sunucuların Türkiye dışına çıkarılamayacağını net şekilde ifade ediyor. Saklama teknolojisinin hizmet olarak alınması, 31 Mart'tan sonra tek başına yeterli olmayacak. Türkiye'de faaliyet gösteren kripto platformlarının mevcut iş yapış şekilleri, bu tarihten itibaren TÜBİTAK düzenlemelerine uyumsuz sayılacak" diye konuştu.

Paribu'nun 2024'te duyurduğu Paribu Custody hakkında da bilgi veren Kahraman, şu ifadeleri kullandı:

"Paribu Custody, Türkiye'de kendi kaynaklarıyla geliştirilen teknolojiyle hizmet veren ilk ve tek dijital varlık saklama hizmeti sağlayıcısı. Çok katmanlı güvenlik mimarimiz ColdShield; HSM, SGX ve MPC teknolojilerini bir araya getirerek TÜBİTAK kriterleriyle uyumlu bir yapı sunuyor. Uyum sürecinde risk almak istemeyen tüm kripto varlık hizmet sağlayıcılarını Paribu Custody ile tanışmaya davet ediyoruz."

Kahraman, "TÜBİTAK Altyapı Kriterleri, soğuk cüzdanların internete tamamen kapalı tutulması, sıcak cüzdan özel anahtarlarının güvenli donanımlarda saklanması, anahtar yönetiminin yalnızca ilgili KVHS tarafından yapılması gibi detayları içeriyor. Ayrıca transfer işlemlerinde sistemi ve eşik kriptografisi kullanımına, yetkili kullanıcılar için çok faktörlü kimlik doğrulamaya ve tüm işlemlerin denetlenebilir şekilde kayıt altına alınmasına yer veriliyor. Kriterlerde ayrıca, bilgi güvenliği politikalarının üst yönetim sorumluluğunda oluşturulması ve adres tanımı, anahtar sahipliği ile transfer limitleri gibi operasyonel detayların açık politikalarla düzenlenmesi hususlarına da değiniliyor" dedi.