KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 300 milyar doların altına indi

– Kripto para birimleri piyasalarında düzeltme hareketinin sona ermesi ve ticari endişeleri hafifleten açıklamaların ardından etkili olan düşüş eğilimiyle piyasa hacmi 300 milyar doların altına geriledi.Kripto para birimleri piyasalarında çeşitli açıklamaların etkisiyle son haftalarda oldukça volatil bir seyir izlendi. Facebook'un kripto para birimi Libra'yı tanıtmasının ardından küresel kripto para adaptasyonuna yönelik artışla piyasanın en yüksek hacimli biri Bitcoin 12 bin düzeylerine kadar tırmanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta sonu Japonya'da düzenlenen G20 Zirvesi'nde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı görüşme sonrasında iki ülkenin geçici ateşkeste anlaştığı açıklamaları da hisse senedi piyasalarını sevindirirken yatırımcılardaki risk iştahının artmasıyla kripto para birimleri piyasalarında düşüşe sebep olmuştu.Söz konusu gelişmelerin yanında Facebook'un öndeliğinde kripto para biriminlerine yönelik ilgi artarken, Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) Direktörü Agustin Carstens, merkez bankalarının yakında kendi dijital para birimlerini oluşturmaları gerekebileceğini söyledi. Carstens, "(Kripto para birimleri üzerinde) Çoğu merkez bankası çalışıyor, biz de aynı şekilde çalışıyor ve bu çalışmaları destekliyoruz. Buna yönelik bir piyasanın beklenenden daha erken oluşacağını ve bu sebeple merkez bankalarının kendi dijital para birimlerini tanıtmaya hazır olmalarını istiyoruz. Asıl soru kipto para biriminin nasıl kullanılacağıdır. Bu teknolojiye yaptırım uygulama konusunda başlanacak alan kara para aklamadır" dedi ve bunun yanında kripto para birimleri piyasalarındaki gelişmelerin, merkez bankalarının kripto para birimi projelerini doğrudan etkileyeceğini belirtti.Gelişmelerin ardından piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 5.63 düşüşle 9 bin 958 dolara geriledi ve 177 milyar 185 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 60.7'sini oluşturdu.En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 86'sı düştü ve piyasadaki düşüşe yüzde 12.60 ile 47'nci sıradaki Egretia öncülük etti. En büyük 10'dan da son 24 saatte yüzde 0.01 ile yalnızca EOS yükseldi.Piyasadaki olumsuz görünümün ardından piyasa hacmi 300 milyar doların altına geriledi ve son 24 saatte yüzde 3.3 düşüşle 298 milyar 668 milyon dolara düştü. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 95 milyar 141 milyon dolar olarak hesaplandı.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):1.Bitcoin yüzde 5.632.Ethereum yüzde 2.943.Ripple yüzde 2.464.Litecoin yüzde 3.05.Bitcoin Cash yüzde 1.827.Binance Coin yüzde 4.988.Tether yüzde 0.179. Bitcoin SV yüzde 2.8010.TRON yüzde 2.61 düşerken6.EOS yüzde 0.01 yükseldi. (Grafik)

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