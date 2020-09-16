Kruvaziyer gemiyle "Türkiye konseptli" tatil başlıyor - Son Dakika

Kruvaziyer gemiyle "Türkiye konseptli" tatil başlıyor

Lüks tatil seçenekleri arasında yer alan kruvaziyer turizminde bir Türk firması tarafından satın alınarak hizmete sokulan "Gemini" adlı gemi, Akdeniz'de Türk konseptinde tatil seçeneği sunacak.

Kruvaziyer gemiyle

Lüks tatil seçenekleri arasında yer alan kruvaziyer turizminde bir Türk firması tarafından satın alınarak hizmete sokulan "Gemini" adlı gemi, Akdeniz'de Türk konseptinde tatil seçeneği sunacak.

Ağırlıklı ABD ve Avrupalı firmaların boy gösterdiği kruvaziyer sektöründe Türkiye kıyıları gözde rotalar arasında yer alıyor. Turizm sektöründe trend haline gelmesi nedeniyle sayıları hızla artan dev tatil gemilerinin Doğu Akdeniz seferlerinde Kuşadası, İzmir ve İstanbul gibi limanlar vazgeçilmez uğrak noktaları olarak dikkat çekiyor.

Son yıllarda Türk vatandaşların da yoğun talep ettiği "lüks gemide tatil" konusunda az sayıda olan yerli girişimler de kiraladıkları kruvaziyerle hizmet vermeye çalışıyor.

Sektörde 1996'dan bu yana dünyanın önde gelen şirketleri için proje yürüten bir firma, satın aldığı bir kruvaziyerle Akdeniz'e çıkmaya hazırlanıyor.

Miray Cruises tarafından satın alınan Bahama bayraklı "Gemini" isimli gemide 400 kabin bulunuyor. Kuşadası Limanı'na demirleyen 164 metre uzunluğundaki yüzen otelde son kontroller yapılıyor.

"Akdeniz'de kendi gemilerimizle servis vereceğiz"

Miray Cruises Genel Müdürü Ahmet Yazıcı, AA muhabirine, salgın sürecinde yapılan bu yatırımın çok anlamlı olduğunu söyledi.

Özellikle Akdeniz çanağında Yunan ve İtalyan firmalarının ön planda olduğuna dikkati çeken Yazıcı, "Attığımız bu adımla beraber artık Akdeniz'de Türk konseptinde bir Türk gemisi, misafirlerine servis verecek." dedi.

Gemide diğer kruvaziyer gemilerde olmayan Türklere özgü ikramlar, yemekler ve içeceklerin sunulacağını, bunun yanında uluslararası mutfak ürünlerini de dünyanın değişik limanlarında misafirlerine servis edeceklerini kaydeden Yazıcı, "Amacımız gemi sayısını artırarak bir kruvaziyer filosu oluşturmak. Akdeniz'de de Türkiye'nin bu alanda daha güçlü olduğunu göstermek." dedi.

Türkiye'nin yaklaşık 40 milyar dolarlık kruvaziyer sektöründen beklediği payı alamadığının altını çizen Yazıcı, şunları kaydetti:

"Özellikle Akdeniz'de kendi gemilerimizle servis vermemiz bizi güçlü kılacaktır. Çünkü daha önce yapılan bu tarz işler kiralama üzerine gerçekleşiyordu. Bu da fiyatları artırıyordu. Rekabetçi olamıyorduk. Ancak şimdi kendi gemimiz ve kendi konseptimizle sunduğumuz bu olanak sayesinde Türklere uygun ev ortamında tatil yapıyormuş gibi bir tatil sunacağız."

"Safe Cruise" sertifikası

Gemini'nin 2021 seyahat programının hazırlıklarına devam ettiklerini ifade eden Yazıcı, "Gemimiz 400 kabinli, bin yolcu kapasiteli bir gemi. Bu çapta Türkiye'de ilk. Özellikle misafirler daha ekonomik koşullarda seyahat etme, tatil yapma imkanı bulacaklar. 2021'deki planımız mart ayından itibaren seferleri gerçekleştirmek."

Kovid-19'a karşı "güvenli gemi" protokolü

Kovid-19 salgınının kruvaziyer sektörünü de olumsuz etkilediğine işaret eden Yazıcı, yüzen otellerin karadaki otellerden daha güvenli olduğunu ileri sürdü.

Misafirlerin güvenli ve sağlıklı yolculuk yapması için ellerinden gelen hazırlıkları yaptıklarını kaydeden Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gemi seyahati daha güvenli bir seyahat olarak karşımızı çıkıyor. Çünkü bütün çalışan personelin düzenli PCR testleri yapılıyor. Gelen misafirlerin de testleri yapılıyor. Daha kontrollü bir seyahat olarak karşımızı çıkıyor. Bununla alakalı sertifikasyon işlemlerini bitirdik. 'Safe Cruises' isimli bir protokol çıkartacağız."

Kruvaziyer, Türkiye, Akdeniz, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 11:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kruvaziyer gemiyle 'Türkiye konseptli' tatil başlıyor - Son Dakika Ekonomi

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