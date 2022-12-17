Bayat'ta jandarma ekipleri tarafından 7 Temmuz 2022 tarihinde, hayvan otlattığı arazide başından vurulmuş halde bulunan 13 yaşındaki Emir Ş.T. hastaneye kaldırılmıştı.
Hastanede tedavisinin 68. gününde ifadesi alınan Emir, babasının amcası S.T. (50) ile babasının amcasının kızı B.T. (19) ve oğlu M.T. (21) tarafından silahla ateş edilerek yaralandığını belirtmesi üzerine şüpheliler takibe alınmıştı.
İki ay süren takibin ardından S.T. ile kızı B.T. gözaltına alınırken M.T.'nin ise askerlik hizmeti verdiği için Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde ifadesi alınmıştı. Karakoldaki ifadelerinin ardından S.T. ile kızı B.T. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, başından vurulan Emir Ş.T. hayati tehlikeyi atlattığı, hastanedeki tedavisinin halen sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Hayvan otlattığı arazide başından vurulmuş halde bulunmuştu! Küçük Emir'in akrabaları tutuklandı - Son Dakika