Hayvan otlattığı arazide başından vurulmuş halde bulunmuştu! Küçük Emir'in akrabaları tutuklandı - Son Dakika
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Hayvan otlattığı arazide başından vurulmuş halde bulunmuştu! Küçük Emir'in akrabaları tutuklandı

17.12.2022 16:46
Hayvan otlattığı arazide başından vurulmuş halde bulunmuştu! Küçük Emir'in akrabaları tutuklandı

Çorum'da, 13 yaşındaki çocuğun hayvan otlattığı arazide başından silahla vurularak ağır yaralanmasına neden olan babasının amcası ile kızı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bayat'ta jandarma ekipleri tarafından 7 Temmuz 2022 tarihinde, hayvan otlattığı arazide başından vurulmuş halde bulunan 13 yaşındaki Emir Ş.T. hastaneye kaldırılmıştı.

3 İSİM VERMİŞTİ

Hastanede tedavisinin 68. gününde ifadesi alınan Emir, babasının amcası S.T. (50) ile babasının amcasının kızı B.T. (19) ve oğlu M.T. (21) tarafından silahla ateş edilerek yaralandığını belirtmesi üzerine şüpheliler takibe alınmıştı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

İki ay süren takibin ardından S.T. ile kızı B.T. gözaltına alınırken M.T.'nin ise askerlik hizmeti verdiği için Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde ifadesi alınmıştı. Karakoldaki ifadelerinin ardından S.T. ile kızı B.T. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, başından vurulan Emir Ş.T. hayati tehlikeyi atlattığı, hastanedeki tedavisinin halen sürdüğü öğrenildi.

Hayvan otlatmaya gittiği arazide kanlar içinde bulunmuştu! Küçük Emir'i başından vuranlar akrabası çıktı
Kaynak: İHA
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Jandarma, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hayvan otlattığı arazide başından vurulmuş halde bulunmuştu! Küçük Emir'in akrabaları tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hayvan otlattığı arazide başından vurulmuş halde bulunmuştu! Küçük Emir'in akrabaları tutuklandı - Son Dakika
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