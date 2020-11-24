Küçük Selim'in şüpheli ölümü TBMM'ye taşındı - Son Dakika

Küçük Selim'in şüpheli ölümü TBMM'ye taşındı

24.11.2020 18:52
Küçük Selim'in şüpheli ölümü TBMM'ye taşındı, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde, geçen hafta evde rahatsızlanan 5 yaşındaki Selim, yaşamını yitirdi.

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde, geçen hafta evde rahatsızlanan 5 yaşındaki Selim, yaşamını yitirdi. Olayın ardından küçük çocuğun koruyucu ailesi olan G.K. ve eşi tutuklandı. CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Selim'in koruyucu aile tarafından işkence gördüğü ve bu nedenle öldüğü iddiasını gündeme getirerek, TBMM'ye soru önergesi verdi.

Olay, 18 Kasım'da Bolvadin ilçe merkezindeki bir mahallede meydana geldi. G.K. ve eşinin koruyucu aile olarak bakımını üstlendiği 5 yaşındaki Selim, henüz bilinmeyen nedenle rahatsızlandı. Çocuğun fenalaşması üzerine ailesi, Bolvadin'deki Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri ve polis eşliğinde eve gelen görevliler, küçük Selim'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayın ardından Selim'in cenazesi Bolvadin Devlet Hastanesi morguna konuldu. Burada yapılan incelemede çocuğun vücudunda darp ve yara izleri olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Selim'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için önce Afyonkarahisar'a ardından da Bursa'daki adli tıp kurumuna sevk edildi. Olayın ardından koruyucu baba G.K. ve anne gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen G.K. ve eşi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Olayla ilgili soruşturmanın geniş kapsamlı sürdürüldüğü belirtildi. Ailenin, diğer 2 öz çocuğu ise korumaya alındı.'İŞKENCE SONUCU MU ÖLDÜ?'CHP Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Burcu Köksal, Selim'in şüpheli ölümüyle ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un cevaplaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Önergesinde Bolvadin'de koruyucu aile yanına verilen ve sonrasında hayatını kaybeden 5 yaşındaki Selim'in adli tıp raporunda işkence sonucu öldüğünün tespit edildiği iddialarının doğru olup olmadığını soran Milletvekili Köksal, "Küçük çocuğun uzun süre koruyucu aile tarafından işkence gördüğü iddiası doğru mudur? Küçük çocuğun koruyucu aile yanına verilirken aile ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmış mıdır?" dedi.'SORUŞTURMA AÇILACAK MI?'

Koruyucu ailenin çocuğa iyi davranıp davranmadığının görevliler tarafından denetlenip denetlenmediğini soran Köksal, "Küçük çocuğun koruyucu aile yanında işkence gördüğü iddiası doğru ise koruyucu aile yanında sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürüp sürdürmediğini, koşullarının iyi olup olmadığını, ailenin küçük çocuğa iyi davranıp davranmadığını Bakanlığınıza bağlı olarak çalışan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ndeki ve Bolvadin ilçesindeki görevliler denetlememişler midir? Söz konusu denetim yapıldıysa çocuğun durumunu tespit etmeyen veya denetim yapılmadıysa denetimi yapmayarak ihmal ve kusurda bulunan görevliler hakkında Bakanlığınızca bir soruşturma açılacak mıdır? Yoksa olayda denetim görevini yerine getirmeyen veya eksik yerine getiren görevlilerin bu davranışlarına göz mü yumulacaktır? Koruyucu aile yanına yerleştirilen çocuklarla ilgili ne kadar sıklıkta ve kaç tane görevli tarafından çocuğun aile yanındaki bakım, gözetim, ilgi, sevgi, sağlık durumuna ilişkin denetim yapılmaktadır? Bu denetimler kağıt üzerinde mi yapılmaktadır? Yoksa bizzat yerinde mi yapılmaktadır? Pandemi nedeniyle koruyucu aile yanına yerleştirilen çocukların denetiminin yapılmadığı iddiası doğru mudur? Eğer bu doğru ise devletin sahip çıkması gereken bu çocuklar niçin koruyucu olarak verildiği ailelerin insafına bırakılmıştır?" ifadelerine yer verdi.


- Afyonkarahisar
Küçük Selim'in şüpheli ölümü TBMM'ye taşındı

Koruyucu Aile, Bolvadin, Afyon, TBMM, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Küçük Selim'in şüpheli ölümü TBMM'ye taşındı - Son Dakika


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