Küçükbaş hayvanlar için mera aşısı önerisi - Son Dakika

Küçükbaş hayvanlar için mera aşısı önerisi

13.10.2020 09:34
Küçükbaş hayvanlar için mera aşısı önerisi, System.String[]

TUNCELİ'de 500 küçükbaş hayvanından 17'si yedikleri ve vücutlarına yapışan ottan zehirlenerek ölen Uğur Ekici (31), diğer hayvanlarını Keban Baraj Gölü'nde yıkayarak, ölmekten kurtardı.

TUNCELİ'de 500 küçükbaş hayvanından 17'si yedikleri ve vücutlarına yapışan ottan zehirlenerek ölen Uğur Ekici (31), diğer hayvanlarını Keban Baraj Gölü'nde yıkayarak, ölmekten kurtardı. Tunceli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Veteriner Hekimi Murat Durmuş da üreticilerin yaylalardan köylerine döndükleri zaman küçükbaş hayvanlara mera aşısı yapmaları halinde bu tür durumlarla karşılaşmayacaklarını söyledi.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Kıraçlar köyünde Uğur Ekici'ye (31) ait yaklaşık 500 küçükbaş hayvandan 17'si yedikleri ve vücutlarına yapışan zehirli ot nedeniyle yüksek ateş sonrası öldü. Diğer hayvanlarında da yüksek ateş ve şişkinlik başlayan Ekici, çareyi hayvanlarını Keban Baraj Gölü'nde yıkamakta buldu. Ekici'nin bu yöntemi diğer hayvanlarını ölmekten kurtarırken, uzmanlar bu tür durumların tekrarlanmaması için, üreticilerin  yaylalardan köy meralarına dönüşte dirençleri düşen hayvanlarına mera aşısı yaptırmaları gerektiği uyarısında bulundu.

'BÜYÜKLERİMDEN BÖYLE GÖRDÜM'Geçimini hayvancılıkla sağlayan Uğur Ekici, hayvanların ateşini düşürme yöntemini büyüklerinden öğrendiğini ifade ederek, "500 koyunumdan 17'si telef oldu. Diğerlerinde de aynı belirtiler olunca, gaz ve yüksek ateşi düşürmek için baraj gölünde yüzdürdüm. Son yıllarda bölgemizde bu tür kötü durumlar sık sık meydana geliyor. Bu zehirlenme vakasının incelenmesini istiyorum" dedi.'MERA AŞISININ YAPILMASI GEREKİYOR'Tunceli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Veteriner Hekimi Murat Durmuş da üreticilerin yaylalardan köylerine döndüklerinde küçükbaş hayvanlarına mera aşısı yapmaları gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Üreticilerimiz, özellikle sonbahar aylarında meraları değiştirdiklerinden dolayı sık sık karşılaşabildiğimiz zehirlenme enfeksiyonları görülmektedir. Üreticilerimiz buna önlem olarak hayvanlarını meralardan köylerine getirdikleri zaman, en az 15 gün önce mera aşılarını yapması gerekmektedir. Bu aşı hayvanlara direnç kazandıracaktır. Bu köyümüz daha çok küçükbaş hayvancılıkla uğraşmaktadır. Halk arasında 'Gırnik' olarak bilinen zehirli pıtrak bitkisinin bol olmasından kaynaklı olarak bu durumla karşılaşılıyor. Tunceli genelinde 240 bin küçükbaş hayvan var. Üreticiler, zehirlenme vakalarında yetkililere bilgi vermeli. Hayvanlarını meralardan kontrollü bir şekilde getirmeleri gerekmektedir. Aksi taktirde bu tür durumlarla çok sık karışılacağız. Hayvanlar, merada otladığı zaman pek bir sıkıntı veya ölüm görülmüyor fakat yayla dönüşü bu tür ölümler görülmektedir. Bunun nedeni meradan gelen hayvanların köydeki meralara adapte olması sürecinden kaynaklanır. Sürekli yaylada otlayan hayvanlar belli bir direnç kazanırlar ama mera dönüşü özellikle hayvanların aç bir şekilde salınması sonucu hayvanlar aşırı bir şekilde otluyor. Eğer bu tarz problemlerle karşılaşırlarsa kesinlikle ilçe tarım müdürlüklerini ve birlikleri bilgilendirmeleri hususunda uyarıyoruz."


- Tunceli
Küçükbaş hayvanlar için mera aşısı önerisi
Küçükbaş hayvanlar için mera aşısı önerisi
Küçükbaş hayvanlar için mera aşısı önerisi
Küçükbaş hayvanlar için mera aşısı önerisi
Küçükbaş hayvanlar için mera aşısı önerisi
Küçükbaş hayvanlar için mera aşısı önerisi
Küçükbaş hayvanlar için mera aşısı önerisi
Küçükbaş hayvanlar için mera aşısı önerisi
Küçükbaş hayvanlar için mera aşısı önerisi
Küçükbaş hayvanlar için mera aşısı önerisi

Tunceli, Keban, Baraj, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Küçükbaş hayvanlar için mera aşısı önerisi - Son Dakika

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