Küçükçekmece'de Kaza: Sürücü Hafif Yaralı

Küçükçekmece'de otomobille çarpıştıktan sonra dereye düşen aracın sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Küçükçekmece Atakent Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda K.I.Ö. idaresindeki 34 EMB 343 plakalı otomobil ile Ö.V'nin kullandığı 34 KU 9804 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle K.I.Ö'nün kullandığı otomobil, yol kenarında bulunan Nakkaş Deresi'ne düştü.

Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan sürücü K.I.Ö. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Hafif yaralanan diğer sürücü ise ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla kaldırıldı.