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Küçükçekmece'de Müzik Akademisine büyük ilgi

49 dakika önce

Küçükçekmece Belediyesi Müzik Akademisi sınavlarına bir haftada 200 kişi başvurdu.

Küçükçekmece'de Müzik Akademisine büyük ilgi, System.String[]

Küçükçekmece Belediyesi Müzik Akademisi sınavlarına bir haftada 200 kişi başvurdu.


Küçükçekmece Belediyesi Müzik Akademisinde 8-16 yaş arasındaki çocuk ve gençlere gitar, bağlama, piyano, akademik perküsyon eğitimleri veriliyor. Müzik Akademisi tarafından verilen eğitim, yılda 3 kur olmak üzere toplam 9 kurdan oluşup 3 yıl sürüyor. Müzik Akademisinde öğrenciler, müziğin pek çok dalında profesyonellerden eğitim alıyor. 14 Eylül tarihinde gerçekleşecek olan Küçükçekmece Müzik Akademisi giriş sınavlarına, bir haftada 200 kişi başvurdu.


Küçükçekmece Belediyesi Müzik Akademisine büyük ilgi olduğunu belirten Müzik Akademisi Yöneticisi Hakan Dedeler, "Çocuklarımızı, gençlerimizi müzikle tanıştırmak çok harika bir duygu. Dinledikleri müziğin farkında değiller çoğu. Bunun farkına varıyorlar bizim sayemizde. Dinledikleri müzikte hangi enstrümanlar çalınıyor bunu anlayabiliyorlar. Onlara müzik enstrümanlarını ve temel bilgileri öğretiyoruz. Yetenekli öğrencileri keşfediyoruz. Yönlendirilmesi konusunda öğretmenleri ile görüşüyor, onlara rehberlik yapmaya çalışıyoruz" dedi.


Müzik Akademisi sınavlarına çocuğu için başvuruda bulunan Gökçe Senem Tınaztepe, "Çocuğum burada sanatla iç içe büyüyecek. Bu bizim için büyük bir şans. Özel dersler çok pahalı. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi' ye ve Hakan Dedeler'e çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.


12 Eylül'de sona erecek başvurular için; Küçükçekmece'de oturulduğunu gösteren ikametgah belgesi, fotoğraf ve kimlik belgesi fotokopisi isteniyor ve belirlenen yaş aralığında olmak gerekiyor. Müzik Akademisi binasında gerçekleşecek olan sınavlarda ise öğrenciler, akademi hocalarından oluşan 2-3 kişilik bir ekip karşısında bire bir performans sergileyecek. Öğrencilerin sınav sonuçları, Küçükçekmece Müzik Akademisi eğitmenlerinden oluşan 14 kişilik sınav komisyonu tarafından değerlendirilecek. Sınav sonuçlarının ise sınavdan bir hafta sonra açıklanması planlanıyor. - İSTANBUL

Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 11:09 Kaynak: İHA
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