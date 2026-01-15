Küçükçekmece'de Otomobil Yangını

Küçükçekmece'de, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Basın Ekspres Yolu Yenibosna istikametinde seyir halinde olan 34 MR 5828 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden sürücü, yol kenarına çektiği aracından inerek alevlere müdahale etmeye başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, araçta bir süre soğutma çalışması yapıldı.

Yangın nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Yangında otomobilde hasar oluştu.