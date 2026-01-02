Küçükçekmece\'de Yangın Paniği

Küçükçekmece'de 3 çatlı binanın çatı katı çıkan yangında alevlere teslim oldu. Bitişikteki binanın çatısına çıkan bir vatandaş, bahçe hortumuyla su sıkarak yangına müdahale ederken, itfaiye ekiplerinin alevleri söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.

Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde Muğla Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. O sırada binada bulunanlar can havliyle kendilerini dışarı atarken, itfaiye haber verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede büyürken, çatı adeta alev topuna döndü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için yoğun çalışma başlattı. Sağlık ekipleri bölgede hazır bekletilirken, polis ekipleri ise bölgede güvenliği sağladı. İtfaiye ekiplerinin alev alev yanan çatıyı söndürmeye çalıştığı sırada bir vatandaş ise bitişikteki binanın çatısından bahçe hortumuyla su sıkarak ekiplere destek verdi. O anlar kameraya yansıdı. Yangın itfaiye ekiplerin mücadalesiyle söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Alev alev yanan çatıyı söndürme çalışmaları ise havadan görüntülendi. - İSTANBUL