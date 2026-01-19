Kudüs'teki Kiliselerden Ortak Açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kudüs'teki Kiliselerden Ortak Açıklama

19.01.2026 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kudüs'teki kiliseler, 'Hristiyan Siyonizmi'nin toplumu böldüğünü belirterek birlik çağrısı yaptı.

Kudüs'teki kiliseler Hristiyan toplulukların birliği ve temsil yetkisine ilişkin ortak bir açıklama yayımlayarak, "Hristiyan Siyonizmi" gibi ideolojilerin Hristiyan toplumunda kafa karışıklığına yol açtığını ve kiliselerin birliğine zarar verdiğini bildirdi.

Kudüs'teki Kiliselerin Patrikleri ve Başkanları tarafından yapılan açıklamada, Hristiyan cemaatinin asırlardır Apostolik kiliseler tarafından temsil edildiği vurgulanarak, son dönemde bazı yerel kişi ve grupların kiliselerin ortak iradesi dışında hareket ettiği ifade edildi.

Açıklamada, bu kişilerin "Hristiyan Siyonizmi" gibi zararlı ideolojileri yayarak kamuoyunu yanılttığı, Hristiyan topluluklar arasında bölünmeye neden olduğu ve İsrail'de ve uluslararası alanda bazı siyasi aktörler tarafından destek gördüğüne dikkat çekildiği belirtildi.

Söz konusu girişimlerin, Kudüs ve Orta Doğu'daki Hristiyan varlığını ve kilise bütünlüğünü tehlikeye atabilecek siyasi ajandalarla bağlantılı olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, bu kişilerin yerel ve uluslararası düzeyde resmi makamlarca muhatap alınmasının, kiliselerin iç işlerine müdahale anlamına geldiği ve Kudüs'teki kiliselerin tarihsel ve ruhani rolünü görmezden geldiği ifade edildi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güncel, Kudüs, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kudüs'teki Kiliselerden Ortak Açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salgın Türkiye’nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü Salgın Türkiye'nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü
Samsun’da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı Samsun'da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı
Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı
Mucize kurtuluş Yara almadan kurtuldular Mucize kurtuluş! Yara almadan kurtuldular
Tekne faciası Ölü ve yaralılar var Tekne faciası! Ölü ve yaralılar var
Süper Lig’de bu sezon bir ilk Süper Lig'de bu sezon bir ilk

17:16
Karar çıktı Ronaldo, Juventus’tan 9.8 milyon daha alacak
Karar çıktı! Ronaldo, Juventus'tan 9.8 milyon daha alacak
17:05
Hemen telefona sarıldı Arda Güler’den Yiğit Efe’ye destek
Hemen telefona sarıldı! Arda Güler'den Yiğit Efe'ye destek
16:50
Kabine toplantısı başladı Masada kritik konu başlıkları var
Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var
16:40
Kur’an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
16:21
Real Madrid’i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti
Real Madrid'i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti
16:13
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 17:24:46. #7.11#
SON DAKİKA: Kudüs'teki Kiliselerden Ortak Açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.