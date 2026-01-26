Kula\'da Elektrikli Bisiklet Kazası

Manisa'nın Kula ilçesinde üç tekerlekli elektrikli bisiklet, sürücüsünün yolda bulunan çukurlara girmemek için yaptığı manevra sonucu kontrolden çıkarak devrilirken bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza saat, 14.30 sıralarında Seyitali Mahallesi Bakacak Caddesi üzerinde meydana geldi Edinilen bilgilere göre, Şerife S. (51) idaresindeki 45 APC 419 plakalı üç tekerlekli elektrikli bisiklet, yolda bulunan çukurlara girmemek için yapılan manevra sırasında kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedbir amaçlı bir süre müşahede altında tutulacağı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA