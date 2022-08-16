Kula'nın yeni Jandarma Komutanı Üsteğmen Yüksel göreve başladı

Kula İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurettin Yarımçam'ın tayininin çıkmasının ardından Kula'ya atanan Jandarma Üsteğmen Bayram Yüksel göreve başladı.

2020 yılının Ağustos ayından bu yanan Kula İlçe Jandarma Komutanı olarak görevini yürüten Üsteğmen Nurettin Yarımçam'ın Bingöl İl Jandarma Komutanlığı emrine görevinin çıkmasının ardından Kula İlçe Jandarma Komutanı olarak atanan Üsteğmen Bayram Yüksel göreve başladı. Tarihi ve turistik yapısıyla Kula'nın ilgi çekici bir şehir olduğunu dile getiren Üsteğmen Yüksel, Kula'yı çok sevdiğini ve şirin bir ilçede görev yapacak olmanın verdiği mutluluktan bahsetti. Kula'nın huzuru ve güvenliği için var gücü ile çalışacaklarını dile getiren Üsteğmen Yüksel, hayırlı olsun dileklerini ileten tüm Kulalı vatandaşlara teşekkür etti. - MANİSA