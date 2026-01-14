Kulaklıkaya Kahire'de Sudan Barışı İçin Toplandı

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, Kahire'de düzenlenen Sudan'da Barış Girişimleri ve Çabalarının Koordinasyonunun Geliştirilmesine İlişkin Beşinci Danışma Toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati'nin daveti kapsamında, Mısır Arap Cumhuriyeti'nin evsahipliğinde ve Birleşmiş Milletler ile işbirliğiyle Kahire'de düzenlenen, Sudan'da Barış Girişimleri ve Çabalarının Koordinasyonunun Geliştirilmesine İlişkin Beşinci Danışma Toplantısı'na katıldı" ifadeleri kullanıldı.