Kulu'da müstakil ev yangını - Son Dakika

Kulu'da müstakil ev yangını

14.10.2020 10:31
Kulu'da müstakil ev yangını, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde, müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi.

Konya'nın Kulu ilçesinde, müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi.

Karapınar Mahallesi'nde, Necmi Alp'e ait müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı.

Çatısı yanan müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri soruşturma başlatırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Karapınar, Yangın, Konya, Kulu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kulu'da müstakil ev yangını - Son Dakika

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