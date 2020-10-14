Kulu'da müstakil ev yangını - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine gelen Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı.

Karapınar Mahallesi'nde, Necmi Alp'e ait müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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