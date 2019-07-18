Kulu'da trafik kazası: 1 yaralı
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Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandıKaza, akşam saatlerinde Kulu'ya bağlı Ağılbaşı ile Yaraşlı mahalleleri arasında meydana geldi.
Konya Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:05 Kaynak: İHA
'nın Kulu
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Kaza, akşam saatlerinde Kulu'ya bağlı Ağılbaşı
ile Yaraşlı mahalleleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.D. idaresindeki 42 ACZ 115 plakalı kamyonet, dikkatsizlik ve havanın yağışlı olması nedeni ile kontrolden çıkarak tarlaya takla attı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, kaza yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
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