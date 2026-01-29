Kumar Bağımlılığına Yeşilay Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kumar Bağımlılığına Yeşilay Desteği

29.01.2026 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

K.Y, YEDAM desteğiyle sanal kumar bağımlılığını aşarak yeni bir hayata adım attı.

Samsun'da yaşayan 30 yaşındaki K.Y, sanal kumar bağımlılığıyla mücadelesinde Yeşilay Danışmanlık Merkezinden (YEDAM) destek alarak hayatında yeni bir sayfa açtı.

Bağımlılığın sosyal yaşamı, aile ilişkileri ve günlük hayat üzerindeki olumsuz etkileriyle mücadele eden K.Y, YEDAM'dan aldığı psikolojik ve sosyal destek sayesinde sanal kumardan uzak bir yaşam sürdürmeye başladı.

Özel sektörde çalışan K.Y, AA muhabirine, bağımlılık sürecinde hayatının giderek kontrolünden çıktığını, bu dönemde ailesi ve iş hayatıyla ilgili ciddi sorunlar yaşadığını söyledi.

Sürecin içindeyken durumunun farkında olmadığını anlatan K.Y, "YEDAM'a başladıktan sonra gerçekten bağımlı olduğumun farkına vardım. Öncesinde bunu bağımlılık olarak görmüyordum ama benim için gerçekten hayatımın temel merkezine koyduğum bir etkenmiş kumar bağımlılığı." dedi.

Yaklaşık 3 yıl boyunca sanal kumarı aktif olarak oynadığını dile getiren K.Y, bu süreçte maddi olarak büyük kayıplara sürüklendiğini belirtti.

K.Y, şunları kaydetti:

"Öncesinde borçtan çok korkan biriyken, sonrasında kredi çekip, zaten daha fazlasını kazanıp kapatacağım düşüncesiyle daha büyük kayıplar yaşadım. Bu sürecin bir hastalık olduğunu ve tedavi edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tek başına iradeyle çözülebilecek bir tarafı olmadığını fark ettim. Kesinlikle destek alınması gereken bir hastalık."

YEDAM sürecinde psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarıyla yapılan görüşmelerin hem kendisi hem de ailesi açısından yol gösterici olduğunu vurgulayan K.Y, bağımlılıkla mücadelenin profesyonel destekle daha sağlıklı yürütülebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kumar Bağımlılığına Yeşilay Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti
Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye
ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli
İşte Türk polisi Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı İşte Türk polisi! Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı
Milletvekilini uyuşturup cinsel saldırıya teşebbüs eden eski senatörün cezası belli oldu Milletvekilini uyuşturup cinsel saldırıya teşebbüs eden eski senatörün cezası belli oldu
Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor

12:58
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
12:39
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok Tamamı piyasadan toplatılıyor
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok! Tamamı piyasadan toplatılıyor
12:08
Arteta’lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı
Arteta'lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
12:07
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye’ye kritik ziyaret
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret
11:37
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
11:29
1 Şubat itibarıyla başlıyor e-Devlet’ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
1 Şubat itibarıyla başlıyor! e-Devlet'ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 13:36:06. #7.11#
SON DAKİKA: Kumar Bağımlılığına Yeşilay Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.