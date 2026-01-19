Kumasi Santrali İlk Fazda 130 MW'ya Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Kumasi Santrali İlk Fazda 130 MW'ya Ulaştı

Kumasi Santrali İlk Fazda 130 MW\'ya Ulaştı
19.01.2026 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksa Enerji'nin Gana'daki santrali, 130 MW kurulu güçle kısmi ticari üretime başladı.

Aksa Enerji'nin Gana'da inşa ettiği Kumasi Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'nin 179 megavatlık ilk fazı basit çevrimde 130 megavat kurulu güce ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 7 ülkede 11 santral operasyonu yürüten ve 3 bin megavatı aşan kurulu güce sahip Aksa Enerji, Kumasi Santrali yatırımında önemli bir eşiği daha geride bıraktı.

İlk faz çalışmaları kapsamında Aralık 2025'te kısmi ticari üretime başlayan santral, basit çevrimde 130 megavat kurulu güce ulaştı.

Toplam 350 megavat kurulu güce sahip olarak tasarlanan Kumasi Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'nin, bu yılın ilk çeyreğinde 179 megavat kapasiteyle kombine çevrim modunda devreye alınması hedefleniyor. Santral, Gana'nın artan elektrik talebine uzun vadeli ve sürdürülebilir çözüm sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Cemil Kazancı, Gana Kumasi santralinde kısmi ticari üretimin ardından 130 megavat kurulu güce ulaşmalarının, bu stratejik yatırımın planlanan şekilde ve yüksek bir operasyonel disiplinle ilerlediğini gösterdiğini belirterek, "Aksa Enerji olarak bulunduğumuz ülkelerde enerji arz güvenliğini güçlendiren, uzun vadeli ekonomik değer yaratan ve şebeke istikrarına katkı sağlayan altyapılar geliştiriyoruz. Gana'da attığımız bu adım, entegre yatırım ve işletme modelimizin sahadaki başarısının güçlü bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Kumasi Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali, 20 yıl süreli ve ABD doları bazlı garantili satış anlaşması kapsamında hayata geçirilirken, santralin finansmanı, inşası, işletmesi ve bakım süreçleri tamamen Aksa Enerji tarafından üstleniliyor. Bu entegre yapı, yatırımın hem operasyonel sürekliliğini hem de uzun vadeli finansal öngörülebilirliğini destekliyor.

Basit çevrimde 130 megavata ulaşılmasıyla birlikte Kumasi Santrali, Gana'nın ulusal şebekesindeki arz güvenliğine katkı sunarken, ilerleyen süreçte 2 fazda tam kapasiteyle devreye girecek kombine çevrim santrali yüksek verimlilik ve sürdürülebilir üretim sağlayacak. Proje, aynı zamanda yerel istihdama ve bölgesel kalkınmaya sağladığı katkıyla da öne çıkıyor.

Aksa Enerji, Afrika başta olmak üzere farklı coğrafyalarda küresel büyüme stratejisini kararlılıkla sürdürüyor. Kumasi Santrali, şirketin bu yaklaşımının Afrika'daki önemli yapı taşlarından biri olarak konumlanıyor.

Kaynak: AA

Aksa Enerji, Ekonomi, Enerji, Gana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kumasi Santrali İlk Fazda 130 MW'ya Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burdur’da karantina ihlaline 400 bin TL ceza Burdur'da karantina ihlaline 400 bin TL ceza
Bahçeli’den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Müsavat Dervişoğlu yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçildi Müsavat Dervişoğlu yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçildi
Türkiye’yi yasa boğan Atlas Çağlayan cinayetinde acılı anne: Acil tıp teknisyeni olmak istiyordu Türkiye'yi yasa boğan Atlas Çağlayan cinayetinde acılı anne: Acil tıp teknisyeni olmak istiyordu
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş

10:49
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi
10:40
Mehmet Akif Ersoy’un eski eşi Pınar Erbaş’ın işine son verildi
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi
10:39
Dananın kuyruğu kopuyor N’Golo Kante krizinde düğüm bugün çözülecek
Dananın kuyruğu kopuyor! N'Golo Kante krizinde düğüm bugün çözülecek
10:06
Cuma namazına giden doktora hastalar tepki gösterdi
Cuma namazına giden doktora hastalar tepki gösterdi
09:46
Terör örgütü SDG’den İsrail’e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
09:09
Komşuda tarihi an Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü
Komşuda tarihi an! Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 11:11:53. #7.11#
SON DAKİKA: Kumasi Santrali İlk Fazda 130 MW'ya Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.