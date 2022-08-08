"Muharremiye ve Kerbela Şehitlerini Anma" programı düzenlendi - Son Dakika
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"Muharremiye ve Kerbela Şehitlerini Anma" programı düzenlendi

08.08.2022 22:44

Kur'an-ı Kerim okunması Dua edilmesi ANKARA - Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde "Muharremiye ve Kerbela Şehitlerini Anma" programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunması

Dua edilmesi ANKARA - Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde "Muharremiye ve Kerbela Şehitlerini Anma" programı düzenlendi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Muharremiye ve Kerbela Şehitlerini Anma' programı düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Muharremiye ve Kerbela Şehitlerini Anma" programı düzenlendi - Son Dakika
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