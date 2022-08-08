Türkiye'de de herkes bundan korkuyordu! Ekim ayıyla ilgili ürküten haber

Kadıköy'de goller peş peşe geliyor! Skor bir kez daha değişti

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 'Muharremiye ve Kerbela Şehitlerini Anma' programı düzenlendi - Son Dakika

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